У Луцьку зупинили 19 ліфтів, що «віджили своє»
Сьогодні, 21:14
У Луцьку на сьогодні зупинили 19 ліфтів у багатоповерхівках.
Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що за місяць надійшло 2411 звернень на лінію оперативного реагування мерії. 21 звернення стосувалося роботи «Волиньліфт».
Так, на сьогодні в місті не працюють 19 ліфтів на вулицях Конякіна, Кравчука, Даньшина, проспектах Молоді, Соборності, бульварі Дружби Народів.
«На умовах співфінансування з мешканцями в подальший період відновлять роботу цих ліфтів», - сказала Карп’як.
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Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що за місяць надійшло 2411 звернень на лінію оперативного реагування мерії. 21 звернення стосувалося роботи «Волиньліфт».
Так, на сьогодні в місті не працюють 19 ліфтів на вулицях Конякіна, Кравчука, Даньшина, проспектах Молоді, Соборності, бульварі Дружби Народів.
«На умовах співфінансування з мешканцями в подальший період відновлять роботу цих ліфтів», - сказала Карп’як.
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