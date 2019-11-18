У Луцьку зупинили 19 ліфтів, що «віджили своє»

У Луцьку на сьогодні зупинили 19 ліфтів у багатоповерхівках.Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що за місяць надійшло 2411 звернень на лінію оперативного реагування мерії. 21 звернення стосувалося роботи «Волиньліфт».Так, на сьогодні в місті не працюють 19 ліфтів на вулицях Конякіна, Кравчука, Даньшина, проспектах Молоді, Соборності, бульварі Дружби Народів.«На умовах співфінансування з мешканцями в подальший період відновлять роботу цих ліфтів», - сказала Карп’як.