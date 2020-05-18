У місті на Волині перевізники вимагають запустити транспорт





Сьогодні вони зустрілися із міським головою Володимира Петром Саганюком,



Нагадаємо, після послаблення карантинних заходів у Володимирі на маршрут вийшли 14 із 19 автобусів, проте від 6 червня через складну епідемічну ситуацію та згідно з рішенням Волинської регіональної комісії ТЕБ та НС пасажирські перевезення громадським транспортом у місті були скасовані.



Перевізники кажуть, що понесли великі збитки. Без заробітної плати тривалий час залишаються і водії, яким нічим годувати власні сім’ї, тому просять відновити роботу маршруток. З цим проханням вони прийшли під міську раду.



Про ситуацію, в якій опинилися, люди розповіли міському голові Петру Саганюку. Багато водіїв звільнилися. У кожного підприємця є кредити, податки та інші зобов’язання, тому сьогодні вони загнані у глухий кут.



У той же час перевізники, які продовжують здійснювати внутріобласні перевезення, проїжджаючи через місто, регулярно зупиняються на зупинках громадського транспорту з метою посадки та висадки пасажирів, на що просять звернути увагу підприємці.



Очільник міста наголосив, що готовий підтримати перевізників, однак попросив розуміння з їхнього боку. Щоб послабити карантинні умови, передусім, повинна стабілізуватися епідемічна ситуація в місті.



Крім того, послаблення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється не одноосібно посадовцями виконкому міської ради, а на підставі рішення Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається з урахуванням епідситуації в області.



Так, скасувати деякі послаблення протиепідемічних заходів на території Волині вирішили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулася під керівництвом голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка 4 червня.



На сьогодні місто робить усе можливе для припинення поширення пандемії та очікує рішень уряду, регіональної комісії ТЕБ і НС щодо організації роботи громадського транспорту та інших можливих карантинних послаблень. Якщо такі дозволи будуть, то влада готова йти назустріч перевізникам та відновлювати громадський транспорт.



Враховуючи звернення водіїв та неодноразові усні звернення громадян, міський голова Петро Саганюк надіслав голові облдержадміністрації Юрію Погуляйку лист з проханням розглянути питання відновлення пасажирських перевезень у місті Володимирі-Волинському в режимі маршрутного таксі.



Як зазначається, у разі його відновлення перевізники зобов’язуються дотримуватись тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом на період карантину, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 18.05.2020 року № 32.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському представники перевізників міста просять відновити рух громадського транспорту, який був призупинений через карантин.Сьогодні вони зустрілися із міським головою Володимира повідомляють на сайті мерії міста.Нагадаємо, після послаблення карантинних заходів у Володимирі на маршрут вийшли 14 із 19 автобусів,та згідно з рішенням Волинської регіональної комісії ТЕБ та НС пасажирські перевезення громадським транспортом у місті були скасовані.Перевізники кажуть, що понесли великі збитки. Без заробітної плати тривалий час залишаються і водії, яким нічим годувати власні сім’ї, тому просять відновити роботу маршруток. З цим проханням вони прийшли під міську раду.Про ситуацію, в якій опинилися, люди розповіли міському голові Петру Саганюку. Багато водіїв звільнилися. У кожного підприємця є кредити, податки та інші зобов’язання, тому сьогодні вони загнані у глухий кут.У той же час перевізники, які продовжують здійснювати внутріобласні перевезення, проїжджаючи через місто, регулярно зупиняються на зупинках громадського транспорту з метою посадки та висадки пасажирів, на що просять звернути увагу підприємці.Очільник міста наголосив, що готовий підтримати перевізників, однак попросив розуміння з їхнього боку. Щоб послабити карантинні умови, передусім, повинна стабілізуватися епідемічна ситуація в місті.Крім того, послаблення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється не одноосібно посадовцями виконкому міської ради, а на підставі рішення Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається з урахуванням епідситуації в області.Так, скасувати деякі послаблення протиепідемічних заходів на території Волині вирішили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулася під керівництвом голови облдержадміністрації4 червня.На сьогодні місто робить усе можливе для припинення поширення пандемії та очікує рішень уряду, регіональної комісії ТЕБ і НС щодо організації роботи громадського транспорту та інших можливих карантинних послаблень. Якщо такі дозволи будуть, то влада готова йти назустріч перевізникам та відновлювати громадський транспорт.Враховуючи звернення водіїв та неодноразові усні звернення громадян, міський голова Петро Саганюк надіслав голові облдержадміністрації Юрію Погуляйку лист з проханням розглянути питання відновлення пасажирських перевезень у місті Володимирі-Волинському в режимі маршрутного таксі.Як зазначається, у разі його відновлення перевізники зобов’язуються дотримуватись тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом на період карантину, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 18.05.2020 року № 32.

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