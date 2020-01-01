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В Україні – лише 8 лабораторій: волинські поліцейські почали проводити ДНК-експертизу. ВІДЕО

В Україні – лише 8 лабораторій: волинські поліцейські почали проводити ДНК-експертизу. ВІДЕО
Волинь стала дев’ятою областю, де поліцейські почали проводити ДНК-експертизу.

Про це пише "Суспільне Волині".

У лабораторії працює 4 фахівці, каже керівник експертного центру Олег Пододворний.

Фахівці центру тепер можуть ідентифікувати невпізнане тіло, безвісти зниклу особу або встановити родинні зв'язки, розповіла експертка Ольга Цивінська.

Раніше такі дослідження виконували лише у Львові чи столиці. В Україні нині є 8 лабораторій, в яких поліцейські аналізують ДНК.

"Волинський НДЕКЦ проводить більше 30 видів дослідження, зокрема молекулярно-генетичні. Обладнання надали нам державним НДЕКЦ, вартість його більше 8 млн. грн”, - каже керівник Олег Пододворний.
В Україні – лише 8 лабораторій: волинські поліцейські почали проводити ДНК-експертизу. ВІДЕО

Заходити в лабораторію, каже експертка Ольга Цивінська, потрібно в спецодязі, щоб не занести чужих зразків ДНК. Це може вплинути на результати дослідження.

Лабораторія має автономне живлення, аби у випадку відключення від центрального енергопостачання не зіпсувалися зразки дослідження та обладнання.




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Теги: ДНК-експертиза, Волинь, поліція
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