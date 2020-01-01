В Україні – лише 8 лабораторій: волинські поліцейські почали проводити ДНК-експертизу. ВІДЕО
Сьогодні, 13:35
Волинь стала дев’ятою областю, де поліцейські почали проводити ДНК-експертизу.
Про це пише "Суспільне Волині".
У лабораторії працює 4 фахівці, каже керівник експертного центру Олег Пододворний.
Фахівці центру тепер можуть ідентифікувати невпізнане тіло, безвісти зниклу особу або встановити родинні зв'язки, розповіла експертка Ольга Цивінська.
Раніше такі дослідження виконували лише у Львові чи столиці. В Україні нині є 8 лабораторій, в яких поліцейські аналізують ДНК.
"Волинський НДЕКЦ проводить більше 30 видів дослідження, зокрема молекулярно-генетичні. Обладнання надали нам державним НДЕКЦ, вартість його більше 8 млн. грн”, - каже керівник Олег Пододворний.
Заходити в лабораторію, каже експертка Ольга Цивінська, потрібно в спецодязі, щоб не занести чужих зразків ДНК. Це може вплинути на результати дослідження.
Лабораторія має автономне живлення, аби у випадку відключення від центрального енергопостачання не зіпсувалися зразки дослідження та обладнання.
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Про це пише "Суспільне Волині".
У лабораторії працює 4 фахівці, каже керівник експертного центру Олег Пододворний.
Фахівці центру тепер можуть ідентифікувати невпізнане тіло, безвісти зниклу особу або встановити родинні зв'язки, розповіла експертка Ольга Цивінська.
Раніше такі дослідження виконували лише у Львові чи столиці. В Україні нині є 8 лабораторій, в яких поліцейські аналізують ДНК.
"Волинський НДЕКЦ проводить більше 30 видів дослідження, зокрема молекулярно-генетичні. Обладнання надали нам державним НДЕКЦ, вартість його більше 8 млн. грн”, - каже керівник Олег Пододворний.
Заходити в лабораторію, каже експертка Ольга Цивінська, потрібно в спецодязі, щоб не занести чужих зразків ДНК. Це може вплинути на результати дослідження.
Лабораторія має автономне живлення, аби у випадку відключення від центрального енергопостачання не зіпсувалися зразки дослідження та обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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