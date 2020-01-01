Дитячі табори в Україні вирішили поки не відкривати





Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 16 червня, - повідомляє



Максим Степанов зазначив, що попри необхідність оздоровити цього літа більше 1,2 млн дітей, більшість з яких є представниками пільгових категорій населення, клінічна ситуація щодо COVID-19 залишається достатньо напруженою.



«Ми бачимо велику проблему з можливими спалахами в дитячих таборах інших інфекційних хвороб, зокрема кишкових, так як це було у 2018-2019 роках. В таких випадках необхідно буде терміново доставляти дітей в інфекційні лікарні, левова частина яких зараз безпосередньо працюють з COVID-19», - зазначив Степанов.



Також, за його словами, діти будуть приїжджати в дитячі табори з різних регіонів, в яких різна епідемічна ситуація, що може сприяти поширенню коронавірусу між регіонами України.



До того ж, перевірки в дитячих таборах встановили недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм.



«У зв’язку з цим та у зв’язку з погіршенням сьогоднішньої ситуації з епідемією коронавірусу ми вважаємо, що відкриття закладів оздоровлення наразі є передчасним. Водночас ми не виключаємо такого рішення, починаючи з 1 липня, але не раніше. Нам потрібно додатково відстежити епідемічну ситуацію, і протягом тижня ми будемо приймати рішення залежно від умов адаптивного карантину», - сказав міністр охорони здоров’я, додавши, що 22 червня стане додатковою датою, коли можна буде приймати рішення про можливий час відкриття дитячих таборів.



Своєю чергою, міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що 75% тих дітей, які мають бути оздоровлені цього року, – це діти з малозабезпечених сімей, які потребують соціальної підтримки.



«Тому давайте будемо думати перш за все про їхнє здоров’я. Мінсоцполітики вважає, що оздоровча компанія має бути тільки тоді, коли покращиться епідемічна ситуація в країні», - зазначила міністр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля ухвалила рішення щодо недоцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 1 липня цього року.Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 16 червня, - повідомляє УНІАН Максим Степанов зазначив, що попри необхідність оздоровити цього літа більше 1,2 млн дітей, більшість з яких є представниками пільгових категорій населення, клінічна ситуація щодо COVID-19 залишається достатньо напруженою.«Ми бачимо велику проблему з можливими спалахами в дитячих таборах інших інфекційних хвороб, зокрема кишкових, так як це було у 2018-2019 роках. В таких випадках необхідно буде терміново доставляти дітей в інфекційні лікарні, левова частина яких зараз безпосередньо працюють з COVID-19», - зазначив Степанов.Також, за його словами, діти будуть приїжджати в дитячі табори з різних регіонів, в яких різна епідемічна ситуація, що може сприяти поширенню коронавірусу між регіонами України.До того ж, перевірки в дитячих таборах встановили недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм.«У зв’язку з цим та у зв’язку з погіршенням сьогоднішньої ситуації з епідемією коронавірусу ми вважаємо, що відкриття закладів оздоровлення наразі є передчасним. Водночас ми не виключаємо такого рішення, починаючи з 1 липня, але не раніше. Нам потрібно додатково відстежити епідемічну ситуацію, і протягом тижня ми будемо приймати рішення залежно від умов адаптивного карантину», - сказав міністр охорони здоров’я, додавши, що 22 червня стане додатковою датою, коли можна буде приймати рішення про можливий час відкриття дитячих таборів.Своєю чергою, міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що 75% тих дітей, які мають бути оздоровлені цього року, – це діти з малозабезпечених сімей, які потребують соціальної підтримки.«Тому давайте будемо думати перш за все про їхнє здоров’я. Мінсоцполітики вважає, що оздоровча компанія має бути тільки тоді, коли покращиться епідемічна ситуація в країні», - зазначила міністр.

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