У селі на Волині горіло авто. ФОТО





Про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, пише



Як зазначив Микола Лябук, авто спалахнуло 15 червня приблизно о 13:30.



На місце події виїхали 24 ДПРП села Старовойтове. Внаслідок пожежі залишився пошкоджений моторний відсік.



Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Рівне виникла пожежа легкового автомобіля Citroen Berlingo.Про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту, пише "Район. Любомль". Як зазначив Микола Лябук, авто спалахнуло 15 червня приблизно о 13:30.На місце події виїхали 24 ДПРП села Старовойтове. Внаслідок пожежі залишився пошкоджений моторний відсік.Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію