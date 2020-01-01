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У селі на Волині горіло авто. ФОТО

У селі на Волині горіло авто. ФОТО
В селі Рівне виникла пожежа легкового автомобіля Citroen Berlingo.

Про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, пише "Район. Любомль".

Як зазначив Микола Лябук, авто спалахнуло 15 червня приблизно о 13:30.

На місце події виїхали 24 ДПРП села Старовойтове. Внаслідок пожежі залишився пошкоджений моторний відсік.

Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

У селі на Волині горіло авто. ФОТО
У селі на Волині горіло авто. ФОТО

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Теги: Любомльський район, авто, пожежа
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