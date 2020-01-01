У районі на Волині одужали всі хворі на коронавірус





Про це йдеться на сайті Локачинської РДА.



Станом на 10.00 16 червня 2020 року в Локачинському районі не зафіксували нових випадків гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19.



За весь період в районі виявили 11 випадків COVID-19. Вилікувались 11 осіб.



За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині

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