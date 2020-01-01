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У районі на Волині одужали всі хворі на коронавірус

У районі на Волині одужали всі хворі на коронавірус
Станом на 16 червня усі хворі на коронавірусну інфекцію у Локачинському районі подолали хворобу.

Про це йдеться на сайті Локачинської РДА.

Станом на 10.00 16 червня 2020 року в Локачинському районі не зафіксували нових випадків гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19.

За весь період в районі виявили 11 випадків COVID-19. Вилікувались 11 осіб.

За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання. Загалом станом на 16 червня в області виявили 1499 випадків COVID-19.

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Теги: коронавірус, Локачинський район
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