У районі на Волині одужали всі хворі на коронавірус
Сьогодні, 14:01
Станом на 16 червня усі хворі на коронавірусну інфекцію у Локачинському районі подолали хворобу.
Про це йдеться на сайті Локачинської РДА.
Станом на 10.00 16 червня 2020 року в Локачинському районі не зафіксували нових випадків гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19.
За весь період в районі виявили 11 випадків COVID-19. Вилікувались 11 осіб.
За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання. Загалом станом на 16 червня в області виявили 1499 випадків COVID-19.
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Про це йдеться на сайті Локачинської РДА.
Станом на 10.00 16 червня 2020 року в Локачинському районі не зафіксували нових випадків гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19.
За весь період в районі виявили 11 випадків COVID-19. Вилікувались 11 осіб.
За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання. Загалом станом на 16 червня в області виявили 1499 випадків COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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