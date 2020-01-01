Митрополит Михаїл вперше відвідав волинське село. ФОТО

Михаїл уперше відвідав парафію Святої Трійці у селі Лучиці Луцького районного деканату з нагоди нещодавнього храмового свята й очолив божественну літургію.



Про це



З владикою служили декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель протоієрей Олександр Литвяк, духовенство цього благочиння та Рівненської єпархії. А з-поміж парафіян молилися: голова Боратинської ОТГ Сергій Яручик, староста Промінської сільради Тамара Місюк, жертводавець Юрій Цейко.



"Привітавши зі святом, керівник єпархією нагадав, що сьогодні – день ангела кожного із нас. Ми духовно поєднані з усією церковною спільнотою, на небі й на землі. Називаючи когось або щось із релігійної сфери і зосереджуючись на певних думках, ми очікуємо благодаті Духа Святого. Таким чином і названо цей храм – на честь Святої Трійці.



Ми є дітьми своїх батьків, тож генетично з ними пов’язані й до церкви вони нас привели. А діти – це «батьки плюс прогрес». Духом наших батьків є наш храм, нагадав архієрей. Тож чи відповідаємо ми цьому духові? Батьки завжди цікавляться нашими справами. Так само і Бог нас запитує про справи: чи ми молилось Йому, чи працюємо над собою? Людина на землі й на небі хоче бути щасливою. Це закладено в нашій душі. Але ми повинні усвідомити, що потрібно ходити до церкви, старатись не пропускати богослужінь. Владика знову закликав кожного навчитися любити себе (ідеться, звичайно ж, не про егоїзм), бути охайними, прибирати довкілля, не піддаватися різним психозам і паніці та пам'ятати про мету свого життя – й тоді все буде добре, з Божою поміччю", - йдеться у дописі.



На завершення владика відзначив настоятеля черговою священницькою нагородою, активних парафіян – благословенними грамотами.



Довідка:



Свято-Троїцьку церкву в Лучицях побудували у 1789 році стараннями поміщика Осипа Ярошинського і місцевих селян. Вона була дерев’яна, з дерев’яною дзвіницею. У 1906 році на цьому ж місці звели новий храм, схожий на корабель. Минулого року громада звернулася в духовну консисторію з проханням зміни юрисдикцій та об'єднання з ПЦУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю всіх святих митрополит Луцький і Волинськийуперше відвідав парафію Святої Трійці у селі Лучиці Луцького районного деканату з нагоди нещодавнього храмового свята й очолив божественну літургію.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархїі ПЦУ у Facebook.З владикою служили декан протоієрей, настоятель протоієрей, духовенство цього благочиння та Рівненської єпархії. А з-поміж парафіян молилися: голова Боратинської ОТГ, староста Промінської сільради, жертводавець"Привітавши зі святом, керівник єпархією нагадав, що сьогодні – день ангела кожного із нас. Ми духовно поєднані з усією церковною спільнотою, на небі й на землі. Називаючи когось або щось із релігійної сфери і зосереджуючись на певних думках, ми очікуємо благодаті Духа Святого. Таким чином і названо цей храм – на честь Святої Трійці.Ми є дітьми своїх батьків, тож генетично з ними пов’язані й до церкви вони нас привели. А діти – це «батьки плюс прогрес». Духом наших батьків є наш храм, нагадав архієрей. Тож чи відповідаємо ми цьому духові? Батьки завжди цікавляться нашими справами. Так само і Бог нас запитує про справи: чи ми молилось Йому, чи працюємо над собою? Людина на землі й на небі хоче бути щасливою. Це закладено в нашій душі. Але ми повинні усвідомити, що потрібно ходити до церкви, старатись не пропускати богослужінь. Владика знову закликав кожного навчитися любити себе (ідеться, звичайно ж, не про егоїзм), бути охайними, прибирати довкілля, не піддаватися різним психозам і паніці та пам'ятати про мету свого життя – й тоді все буде добре, з Божою поміччю", - йдеться у дописі.На завершення владика відзначив настоятеля черговою священницькою нагородою, активних парафіян – благословенними грамотами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію