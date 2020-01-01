Лучанину «впаяли» штраф і громадські роботи за порушення правил карантину





Як стало відомо під час судового засідання, чоловіка затримали, тому що був без документів, які посвідчують особу, а це – порушення карантинних правил, - пише



Підозрюваний спілкуватися з кореспондентами відмовився. Називати його ім’я заборонив. Сказав, що в парку був у масці. Знімав її, коли курив.



"За статтею 173-ою Кодексу України про адмінправопорушення призначили покарання у вигляді 40 годин громадських робіт. Також за статтею 44.3 Кодексу України про адмінправопорушення наклали штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень", - розповіла суддя Лоліта Івасюта.



У міськрайонному суді кажуть, що підсудний має право оскаржити рішення протягом десяти днів. Загальної кількості справ про порушення карантину прессекретарка суду Ольга Пилипюк не озвучила.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Штраф і громадські роботи призначив Луцький міськрайонний суд лучанину за порушення карантинних правил. 25-річний чоловік 9 квітня розпивав алкогольні напоїв у парку.Як стало відомо під час судового засідання, чоловіка затримали, тому що був без документів, які посвідчують особу, а це – порушення карантинних правил, - пише Суспільне Підозрюваний спілкуватися з кореспондентами відмовився. Називати його ім’я заборонив. Сказав, що в парку був у масці. Знімав її, коли курив."За статтею 173-ою Кодексу України про адмінправопорушення призначили покарання у вигляді 40 годин громадських робіт. Також за статтею 44.3 Кодексу України про адмінправопорушення наклали штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень", - розповіла суддя Лоліта Івасюта.У міськрайонному суді кажуть, що підсудний має право оскаржити рішення протягом десяти днів. Загальної кількості справ про порушення карантину прессекретарка суду Ольга Пилипюк не озвучила.

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