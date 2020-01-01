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Лучанину «впаяли» штраф і громадські роботи за порушення правил карантину

Лучанину «впаяли» штраф і громадські роботи за порушення правил карантину
Штраф і громадські роботи призначив Луцький міськрайонний суд лучанину за порушення карантинних правил. 25-річний чоловік 9 квітня розпивав алкогольні напоїв у парку.

Як стало відомо під час судового засідання, чоловіка затримали, тому що був без документів, які посвідчують особу, а це – порушення карантинних правил, - пише Суспільне.

Підозрюваний спілкуватися з кореспондентами відмовився. Називати його ім’я заборонив. Сказав, що в парку був у масці. Знімав її, коли курив.

"За статтею 173-ою Кодексу України про адмінправопорушення призначили покарання у вигляді 40 годин громадських робіт. Також за статтею 44.3 Кодексу України про адмінправопорушення наклали штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень", - розповіла суддя Лоліта Івасюта.

У міськрайонному суді кажуть, що підсудний має право оскаржити рішення протягом десяти днів. Загальної кількості справ про порушення карантину прессекретарка суду Ольга Пилипюк не озвучила.


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Теги: порушення, карантин, Луцьк, суд
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