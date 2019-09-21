На Рівненщині вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 15:15
На Рівненщині поліцейські вилучили бурштину на 1,2 мільйона доларів США
Сьогодні, 16 червня, правоохоронці проводять санкціоновані обшуки за місцем зберігання дорогоцінного каміння, - пише ГУНП у Рівненській області.
За даними правоохоронців місцеві мешканці організували скупку незаконно видобутого каміння, яке в подальшому експортували за межі країни поза митним контролем. Також під час експорту використовували підроблені документи про його походження.
Наразі правоохоронці вже вилучили бурштину-сирцю різної фракції вагою понад 850 кг. Вартість каміння, за попередніми даними, становить 1,2 мільйона доларів США.
Серед вилученого є камені, що важать понад кілограм та мають історичну цінність. Ціна такого каменю на «чорному» ринку починається від 10 тисяч доларів США.
Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні, 16 червня, правоохоронці проводять санкціоновані обшуки за місцем зберігання дорогоцінного каміння, - пише ГУНП у Рівненській області.
За даними правоохоронців місцеві мешканці організували скупку незаконно видобутого каміння, яке в подальшому експортували за межі країни поза митним контролем. Також під час експорту використовували підроблені документи про його походження.
Наразі правоохоронці вже вилучили бурштину-сирцю різної фракції вагою понад 850 кг. Вартість каміння, за попередніми даними, становить 1,2 мільйона доларів США.
Серед вилученого є камені, що важать понад кілограм та мають історичну цінність. Ціна такого каменю на «чорному» ринку починається від 10 тисяч доларів США.
Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Фіналіст «Голосу. Діти» з Волині Ярослав Карпук переспівав відомий англійський хіт. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
На Рівненщині вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Стало відомо, чому радари TruCAM у Луцьку не працюють
Сьогодні, 15:12