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На Рівненщині вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень. ФОТО

На Рівненщині вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень. ФОТО
На Рівненщині поліцейські вилучили бурштину на 1,2 мільйона доларів США

Сьогодні, 16 червня, правоохоронці проводять санкціоновані обшуки за місцем зберігання дорогоцінного каміння, - пише ГУНП у Рівненській області.

За даними правоохоронців місцеві мешканці організували скупку незаконно видобутого каміння, яке в подальшому експортували за межі країни поза митним контролем. Також під час експорту використовували підроблені документи про його походження.

Наразі правоохоронці вже вилучили бурштину-сирцю різної фракції вагою понад 850 кг. Вартість каміння, за попередніми даними, становить 1,2 мільйона доларів США.

Серед вилученого є камені, що важать понад кілограм та мають історичну цінність. Ціна такого каменю на «чорному» ринку починається від 10 тисяч доларів США.

Слідчі дії тривають.

На Рівненщині вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень. ФОТО
На Рівненщині вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень. ФОТО
На Рівненщині вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень. ФОТО
На Рівненщині вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень. ФОТО




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Теги: Рівненщина, бурштин
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