На Рівненщині вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень. ФОТО

На Рівненщині поліцейські вилучили бурштину на 1,2 мільйона доларів СШАСьогодні, 16 червня, правоохоронці проводять санкціоновані обшуки за місцем зберігання дорогоцінного каміння, - пише ГУНП у Рівненській області.За даними правоохоронців місцеві мешканці організували скупку незаконно видобутого каміння, яке в подальшому експортували за межі країни поза митним контролем. Також під час експорту використовували підроблені документи про його походження.Наразі правоохоронці вже вилучили бурштину-сирцю різної фракції вагою понад 850 кг. Вартість каміння, за попередніми даними, становить 1,2 мільйона доларів США.Серед вилученого є камені, що важать понад кілограм та мають історичну цінність. Ціна такого каменю на «чорному» ринку починається від 10 тисяч доларів США.Слідчі дії тривають.