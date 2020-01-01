В Україні хочуть збільшити штрафи за недотримання маскового режиму





Про це заявив на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише



Голови обласних державних адміністрацій мають достатньо повноважень, щоб в своїх регіонах в умовах адаптивного карантину забезпечити всі належні заходи для недопущення різкого зростання кількості хворих на COVID-19, зазначив Шмигаль.



Звертаючись до голів ОДА, очільник Уряду наголосив, що зараз дуже важливо тримати епідемію під контролем, особливо враховуючи той факт, що послаблення карантинних заходів, на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучанину «впаяли» штраф і громадські роботи за порушення правил карантину



«Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання Уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті. Дуже важливо постійно комунікувати з суспільством з метою дотримання цих соціальних заходів», - підкреслив Денис Шмигаль.



В питанні закупівлі засобів індивідуального захисту по областях, очільник Уряду наголосив, що Міністерство охорони здоров’я свою частину обов'язків виконує: «Перераховані кошти, закуповуються всі необхідні медичні засоби для передачі їх в регіони. Але кожна область, кожен медичний заклад мають свої ресурси. Прохання прискорити процеси закупівель та проконтролювати, щоб ми наповнили медичні заклади засобами індивідуального захисту».



«Поки що ми бачимо незначне, але зростання кількості підтверджених хворих. Для того, щоб не допустити в певний момент експонентного зростання захворілих та перевантаження медичних закладів, треба діяти зараз. Абсолютно достатньо тої влади, тих повноважень у кожного з вас, шановні голови ОДА, для того, щоб ми ситуацію тримали на контролі і адаптивний карантин приносив свої результати», - підсумував Денис Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні хочуть посилити адміністративну відповідальність за порушення маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті.Про це заявив на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прем’єр-міністр України, пише "Урядовий портал" Голови обласних державних адміністрацій мають достатньо повноважень, щоб в своїх регіонах в умовах адаптивного карантину забезпечити всі належні заходи для недопущення різкого зростання кількості хворих на COVID-19, зазначив Шмигаль.Звертаючись до голів ОДА, очільник Уряду наголосив, що зараз дуже важливо тримати епідемію під контролем, особливо враховуючи той факт, що послаблення карантинних заходів, на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину.«Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання Уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті. Дуже важливо постійно комунікувати з суспільством з метою дотримання цих соціальних заходів», - підкреслив Денис Шмигаль.В питанні закупівлі засобів індивідуального захисту по областях, очільник Уряду наголосив, що Міністерство охорони здоров’я свою частину обов'язків виконує: «Перераховані кошти, закуповуються всі необхідні медичні засоби для передачі їх в регіони. Але кожна область, кожен медичний заклад мають свої ресурси. Прохання прискорити процеси закупівель та проконтролювати, щоб ми наповнили медичні заклади засобами індивідуального захисту».«Поки що ми бачимо незначне, але зростання кількості підтверджених хворих. Для того, щоб не допустити в певний момент експонентного зростання захворілих та перевантаження медичних закладів, треба діяти зараз. Абсолютно достатньо тої влади, тих повноважень у кожного з вас, шановні голови ОДА, для того, щоб ми ситуацію тримали на контролі і адаптивний карантин приносив свої результати», - підсумував Денис Шмигаль.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію