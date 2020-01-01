вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стало відомо, чому радари TruCAM у Луцьку не працюють

Стало відомо, чому радари TruCAM у Луцьку не працюють
Радари TruCAM на вулиці Конякіна і проспекті Відродження в Луцьку поки не працюють, адже тривають роботи зі встановлення відповідних дорожніх знаків.

Як повідомили в патрульної поліції Інформаційному агентству Волинські Новини, зараз тривають роботи зі встановлення відповідних дорожніх знаків, аби водії були попереджені про те, що на вказаних відрізках дороги ведеться фіксація перевищення швидкості.

Налагодити роботу радарів планують найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція збільшила кількість радарів TruCAM на дорогах. У Луцьку патрульні вимірюватимуть швидкість за допомогою радару TruCAM на вулиці Конякіна та проспекті Відродження.

Фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: TruCam, поліція, радари, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фіналіст «Голосу. Діти» з Волині Ярослав Карпук переспівав відомий англійський хіт. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
На Рівненщині вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Стало відомо, чому радари TruCAM у Луцьку не працюють
Сьогодні, 15:12
В Україні хочуть збільшити штрафи за недотримання маскового режиму
Сьогодні, 14:50
Від ускладнень коронавірусу померла фельдшер з Волині
Сьогодні, 14:47
Схожі новини
Жінку, яку знайшли у товарному вагоні в Луцьку, затримали за пограбування Жінку, яку знайшли у товарному вагоні в Луцьку, затримали за пограбування
12 червень, 11:12
На двох вулицях у Луцьку патрульні з TruCam вимірюватимуть швидкість На двох вулицях у Луцьку патрульні з TruCam вимірюватимуть швидкість
11 червень, 22:46
У Луцьку чоловік обікрав офіс У Луцьку чоловік обікрав офіс
03 червень, 16:27
Затримання у Луцьку із поліцією та спецпризначенцями: що про це відомо Затримання у Луцьку із поліцією та спецпризначенцями: що про це відомо
01 червень, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вкоротив собі віку 57-річний волинянин
Сьогодні, 16:31
 0
На «Ягодині» у фурі знайшли незадекларований товар
Сьогодні, 16:08
 0
У Луцьку через недотримання карантину можуть закрити ринки
Сьогодні, 15:46
 0
У Нововолинську хулігани розписали ворота стадіону
Сьогодні, 15:44
 0
66-річний чоловік з Луцька, що помер від ускладнень COVID-19, мав супутні хвороби
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8