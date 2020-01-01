Стало відомо, чому радари TruCAM у Луцьку не працюють





Як повідомили в патрульної поліції Інформаційному агентству



Налагодити роботу радарів планують найближчим часом.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція збільшила кількість



Фото – ілюстративне.

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