У Луцьку через недотримання карантину можуть закрити ринки

У Луцьку через порушення правил карантину можуть закрити ринки.Про це стало відомо 16 червня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті мерії.У Луцьку станом на сьогодні зафіксували 298 випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 7 - летальних. За минулу добу виявили 20 нових випадків захворюваності.За вчора та сьогодні працівники контролюючих органів виявили чимало порушень маскового режиму на ринках міста. Подекуди цим засобом захисту нехтують й продавці. У разі подальшого недотримання на ринках карантинних умов у місті можуть ухвалити рішення про їх закриття.“Ріст захворюваності у нашому місті дуже суттєвий, тому усім треба бути обережнішими. Працюємо на повну потужність та не збавляємо обертів”, - зазначив заступник мера