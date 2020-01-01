У Луцьку через недотримання карантину можуть закрити ринки
Сьогодні, 15:46
У Луцьку через порушення правил карантину можуть закрити ринки.
Про це стало відомо 16 червня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті мерії.
У Луцьку станом на сьогодні зафіксували 298 випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 7 - летальних. За минулу добу виявили 20 нових випадків захворюваності.
За вчора та сьогодні працівники контролюючих органів виявили чимало порушень маскового режиму на ринках міста. Подекуди цим засобом захисту нехтують й продавці. У разі подальшого недотримання на ринках карантинних умов у місті можуть ухвалити рішення про їх закриття.
“Ріст захворюваності у нашому місті дуже суттєвий, тому усім треба бути обережнішими. Працюємо на повну потужність та не збавляємо обертів”, - зазначив заступник мера Григорій Недопад.
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Про це стало відомо 16 червня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті мерії.
У Луцьку станом на сьогодні зафіксували 298 випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 7 - летальних. За минулу добу виявили 20 нових випадків захворюваності.
За вчора та сьогодні працівники контролюючих органів виявили чимало порушень маскового режиму на ринках міста. Подекуди цим засобом захисту нехтують й продавці. У разі подальшого недотримання на ринках карантинних умов у місті можуть ухвалити рішення про їх закриття.
“Ріст захворюваності у нашому місті дуже суттєвий, тому усім треба бути обережнішими. Працюємо на повну потужність та не збавляємо обертів”, - зазначив заступник мера Григорій Недопад.
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Коментарі 2
тоді треба закрити всі супермакети,зняти з рейсів транспорт і знов по домам
Х*й вам, а не закриття ринків!
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