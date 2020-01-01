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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку через недотримання карантину можуть закрити ринки

У Луцьку через недотримання карантину можуть закрити ринки
У Луцьку через порушення правил карантину можуть закрити ринки.

Про це стало відомо 16 червня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті мерії.

У Луцьку станом на сьогодні зафіксували 298 випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 7 - летальних. За минулу добу виявили 20 нових випадків захворюваності.

За вчора та сьогодні працівники контролюючих органів виявили чимало порушень маскового режиму на ринках міста. Подекуди цим засобом захисту нехтують й продавці. У разі подальшого недотримання на ринках карантинних умов у місті можуть ухвалити рішення про їх закриття.

“Ріст захворюваності у нашому місті дуже суттєвий, тому усім треба бути обережнішими. Працюємо на повну потужність та не збавляємо обертів”, - зазначив заступник мера Григорій Недопад.

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Теги: ринки, карантин, Луцьк
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Коментарі 2
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тоді треба закрити всі супермакети,зняти з рейсів транспорт і знов по домам
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Х*й вам, а не закриття ринків!
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