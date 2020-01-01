На «Ягодині» у фурі знайшли незадекларований товар
Сьогодні, 16:08
На митному посту "Ягодин" виявили незадекларовані запчастини до сільськогосподарської техніки загальною вартістю понад 265 тисяч гривень.
Зазначається, що 16 червня, прямуючи з Польщі в Україну, по смузі руху «червоний коридор» заїхала вантажівка, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.
В результаті митного огляду, крім заявлених в митній декларації товарів, у фурі виявили 74 найменувань комплектуючих до сільськогосподарської техніки.
Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає конфіскацією прихованого товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.
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Зазначається, що 16 червня, прямуючи з Польщі в Україну, по смузі руху «червоний коридор» заїхала вантажівка, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.
В результаті митного огляду, крім заявлених в митній декларації товарів, у фурі виявили 74 найменувань комплектуючих до сільськогосподарської техніки.
Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає конфіскацією прихованого товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.
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