Вкоротив собі віку 57-річний волинянин





Про це інформує районна газета



Зазначають, що напередодні чоловік неодноразово говорив своїм родичам, що не хоче жити та щось зробить, щоб покінчити із собою.



Що саме підштовхнуло чоловіка до фатального кроку і змусило полізти у петлю, наразі невідомо. При огляді тіла інших тілесних ушкоджень, окрім тих, що свідчили б про самогубство, не виявили. Проводять розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого тижня вкоротив собі віку 57-річний житель Любомля.Про це інформує районна газета "Наше життя" з посиланням на інформацію з відділу поліції.Зазначають, що напередодні чоловік неодноразово говорив своїм родичам, що не хоче жити та щось зробить, щоб покінчити із собою.Що саме підштовхнуло чоловіка до фатального кроку і змусило полізти у петлю, наразі невідомо. При огляді тіла інших тілесних ушкоджень, окрім тих, що свідчили б про самогубство, не виявили. Проводять розслідування.

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