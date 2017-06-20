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Вкоротив собі віку 57-річний волинянин

Вкоротив собі віку 57-річний волинянин
Минулого тижня вкоротив собі віку 57-річний житель Любомля.

Про це інформує районна газета "Наше життя" з посиланням на інформацію з відділу поліції.

Зазначають, що напередодні чоловік неодноразово говорив своїм родичам, що не хоче жити та щось зробить, щоб покінчити із собою.

Що саме підштовхнуло чоловіка до фатального кроку і змусило полізти у петлю, наразі невідомо. При огляді тіла інших тілесних ушкоджень, окрім тих, що свідчили б про самогубство, не виявили. Проводять розслідування.

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Теги: Любомль, смерть, самогубство
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