Вкоротив собі віку 57-річний волинянин
Сьогодні, 16:31
Минулого тижня вкоротив собі віку 57-річний житель Любомля.
Про це інформує районна газета "Наше життя" з посиланням на інформацію з відділу поліції.
Зазначають, що напередодні чоловік неодноразово говорив своїм родичам, що не хоче жити та щось зробить, щоб покінчити із собою.
Що саме підштовхнуло чоловіка до фатального кроку і змусило полізти у петлю, наразі невідомо. При огляді тіла інших тілесних ушкоджень, окрім тих, що свідчили б про самогубство, не виявили. Проводять розслідування.
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Про це інформує районна газета "Наше життя" з посиланням на інформацію з відділу поліції.
Зазначають, що напередодні чоловік неодноразово говорив своїм родичам, що не хоче жити та щось зробить, щоб покінчити із собою.
Що саме підштовхнуло чоловіка до фатального кроку і змусило полізти у петлю, наразі невідомо. При огляді тіла інших тілесних ушкоджень, окрім тих, що свідчили б про самогубство, не виявили. Проводять розслідування.
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