Серед жителів Володимира – 8 нововиялених інфікованих коронавірусом





Про це



Із захворілих 92 – це мешканці міста, ще 82 – району. Одужали 29 осіб, з них 14 – це жителі міста.



Інформують також, що у КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” відібрали 855 зразків біологічного матеріалу для проведення ПЛР-діагностики, отримали 578 результатів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 16 годину 16 червня у місті Володимирі-Волинському та районі зареєстрували 174 випадків захворюваності на СOVID-19 – коронавірус протягом 16 червня виявили ще у 8-ми мешканців міста.Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міської ради.Із захворілих 92 – це мешканці міста, ще 82 – району. Одужали 29 осіб, з них 14 – це жителі міста.Інформують також, що у КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” відібрали 855 зразків біологічного матеріалу для проведення ПЛР-діагностики, отримали 578 результатів.

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