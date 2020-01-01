Серед жителів Володимира – 8 нововиялених інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 16:53
Станом на 16 годину 16 червня у місті Володимирі-Волинському та районі зареєстрували 174 випадків захворюваності на СOVID-19 – коронавірус протягом 16 червня виявили ще у 8-ми мешканців міста.
Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міської ради.
Із захворілих 92 – це мешканці міста, ще 82 – району. Одужали 29 осіб, з них 14 – це жителі міста.
Інформують також, що у КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” відібрали 855 зразків біологічного матеріалу для проведення ПЛР-діагностики, отримали 578 результатів.
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Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міської ради.
Із захворілих 92 – це мешканці міста, ще 82 – району. Одужали 29 осіб, з них 14 – це жителі міста.
Інформують також, що у КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” відібрали 855 зразків біологічного матеріалу для проведення ПЛР-діагностики, отримали 578 результатів.
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