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Розшукують зниклого 41-річного волинянина

Розшукують зниклого 41-річного волинянина
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 41-річного жителя райцентру Маневичі Віктора Олександровича Воробйова.

Чоловік проживає сам, протягом останніх двох тижнів чоловік вдома не з’являється, місцеперебування його невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.

Прикмети: зріст 160-170 см, худорлявої статури. Документів, грошей та мобільного телефону при собі не мав. При ходьбі шкутильгає та ходить з палицею.

Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого волинянина просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 068-049-79-07 або «102».




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Теги: розшук, волинянин, поліція, Маневичі
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