Розшукують зниклого 41-річного волинянина

Віктора Олександровича Воробйова.



Чоловік проживає сам, протягом останніх двох тижнів чоловік вдома не з’являється, місцеперебування його невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.



Прикмети: зріст 160-170 см, худорлявої статури. Документів, грошей та мобільного телефону при собі не мав. При ходьбі шкутильгає та ходить з палицею.



Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого волинянина просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 068-049-79-07 або «102».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують безвісти зниклого 41-річного жителя райцентру МаневичіЧоловік проживає сам, протягом останніх двох тижнів чоловік вдома не з’являється, місцеперебування його невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.зріст 160-170 см, худорлявої статури. Документів, грошей та мобільного телефону при собі не мав. При ходьбі шкутильгає та ходить з палицею.Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого волинянина просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 068-049-79-07 або «102».

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