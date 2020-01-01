Розшукують зниклого 41-річного волинянина
Сьогодні, 16:57
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 41-річного жителя райцентру Маневичі Віктора Олександровича Воробйова.
Чоловік проживає сам, протягом останніх двох тижнів чоловік вдома не з’являється, місцеперебування його невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 160-170 см, худорлявої статури. Документів, грошей та мобільного телефону при собі не мав. При ходьбі шкутильгає та ходить з палицею.
Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого волинянина просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 068-049-79-07 або «102».
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Чоловік проживає сам, протягом останніх двох тижнів чоловік вдома не з’являється, місцеперебування його невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 160-170 см, худорлявої статури. Документів, грошей та мобільного телефону при собі не мав. При ходьбі шкутильгає та ходить з палицею.
Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого волинянина просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 068-049-79-07 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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