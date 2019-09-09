У Центрі оцінювання якості освіти розповіли, чого чекати абітурієнтам цьогоріч





Про це в ефірі Українського радіо розповів виконувач обов’язків директора Центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко,



За його словами, основне ЗНО має розпочатися 25 червня, коли Центр почне працювати в штатному режимі.



“Уряд має ухвалити рішення про проведення ЗНО до 19 червня, бо 19 червня – це останній день, коли ми силами державного спеціального зв’язку можемо вчасно відвантажити тести. Для потреб тестування 25 та 30 червня, тобто для математики та української мови та літератури, на наших складах чекає відправки 30 тонн тестових матеріалів, які треба вчасно розвести в мережі пунктів тестування. А спецзв’язку для цього потрібно мінімум шість днів. Тому я сподіваюсь, що сьогодні (16 червня - ред.) або 17-18 червня відповідне рішення буде ухвалено. Бо заяви головного санітарного лікаря, що ми приймемо рішення проводити ЗНО 25 червня чи ні 22 червня для нас стануть катастрофою. З 22 до 25 червня ми здійснити доставку тестів просто не зможемо фізично”, – заявив Бойко.



Він уточнив, що основна сесія ЗНО може бути відтермінована, проте не скасована.



“Скасувати ЗНО може лише Верховна Рада скасуванням статей в трьох законах. Просто розпорядженням головного санітарного лікаря чи навіть рішенням Кабміну таке скасування неможливе. Якщо зсувається процес зовнішнього незалежного оцінювання і визначення його результатів, то відповідно зсуваються й дати вступної кампанії до ВУЗів. Скоріш за все, навчання в закладах вищої освіти, якщо і відбудеться, то розпочнеться точно не у вересні”, – сказав Бойко.



Також в.о. директора Центру оцінювання освіти розповів, що після перенесення пробного тестування в онлайн формат, школярам надали можливість зайти в кабінет учасника, завантажити зошит, бланк відповідей і попрацювати вдома.



"Звісно, навантаження на наші сервери буде надпотужним. Але оскільки сервіс визначення результатів працюватиме аж до 19 червня, то в дитини є можливість декілька разів зайти в кабінет і завантажити зошит. Ми не говоримо, що це пробне онлайн-тестування. Онлайн – це зовсім інша процедура, механізми. Це просто ознайомлення за допомогою інтернету з зошитами, бланком відповідей”, – наголосив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні планують провести з 25 червня по 17 липня або перенести на серпень. Причин для його скасування немає.Про це в ефірі Українського радіо розповів виконувач обов’язків директора Центру оцінювання якості освіти пише "Суспільне".За його словами, основне ЗНО має розпочатися 25 червня, коли Центр почне працювати в штатному режимі.“Уряд має ухвалити рішення про проведення ЗНО до 19 червня, бо 19 червня – це останній день, коли ми силами державного спеціального зв’язку можемо вчасно відвантажити тести. Для потреб тестування 25 та 30 червня, тобто для математики та української мови та літератури, на наших складах чекає відправки 30 тонн тестових матеріалів, які треба вчасно розвести в мережі пунктів тестування. А спецзв’язку для цього потрібно мінімум шість днів. Тому я сподіваюсь, що сьогодні (16 червня - ред.) або 17-18 червня відповідне рішення буде ухвалено. Бо заяви головного санітарного лікаря, що ми приймемо рішення проводити ЗНО 25 червня чи ні 22 червня для нас стануть катастрофою. З 22 до 25 червня ми здійснити доставку тестів просто не зможемо фізично”, – заявив Бойко.Він уточнив, що основна сесія ЗНО може бути відтермінована, проте не скасована.“Скасувати ЗНО може лише Верховна Рада скасуванням статей в трьох законах. Просто розпорядженням головного санітарного лікаря чи навіть рішенням Кабміну таке скасування неможливе. Якщо зсувається процес зовнішнього незалежного оцінювання і визначення його результатів, то відповідно зсуваються й дати вступної кампанії до ВУЗів. Скоріш за все, навчання в закладах вищої освіти, якщо і відбудеться, то розпочнеться точно не у вересні”, – сказав Бойко.Також в.о. директора Центру оцінювання освіти розповів, що після перенесення пробного тестування в онлайн формат, школярам надали можливість зайти в кабінет учасника, завантажити зошит, бланк відповідей і попрацювати вдома."Звісно, навантаження на наші сервери буде надпотужним. Але оскільки сервіс визначення результатів працюватиме аж до 19 червня, то в дитини є можливість декілька разів зайти в кабінет і завантажити зошит. Ми не говоримо, що це пробне онлайн-тестування. Онлайн – це зовсім інша процедура, механізми. Це просто ознайомлення за допомогою інтернету з зошитами, бланком відповідей”, – наголосив він.

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