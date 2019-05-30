Офіційно представили голову Луцької РДА

Володимира Кеца.



Сьогодні, 16 червня, його офіційно представив трудовому колективу та заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко, - інформують у Волинській ОДА.



«Бажаю Вам довести справами, які принесуть користь Луцькому району, ввірену вам ділянку роботи на посаді голови РДА. Адже всі ми знаємо, що оцінку можна дати за результатами роботи», - сказав Олександр Троханенко.



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Своєю чергою, новопризначений голова Луцької райдержадміністрації подякував за довіру та запевнив, що зробить усе, аби забезпечити розвиток району. Для реалізації задуманого планує налагодити роботу з районною радою і депутатським корпусом, посилити роботу підприємствами, особливо з бюджетоутворюючими, постійно вести комунікацію з громадськістю та усі справи робити лише на користь Україні.



«Я налаштований на щоденну копітку, можливо, рутинну, але системну роботу. Тому розраховую, що усі, з ким я працюватиму, налаштовані так само. Луцький район – дуже потужний та міцний завдяки господарникам, які працюють на його теренах, тому я зобов’язаний зробити усе, щоби забезпечити подальший сталий розвиток району та додати певного економічного драйву тим процес, які цього потребують», - відзначив Володимир Кец.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головою Луцької районної державної адміністрації призначили Сьогодні, 16 червня, його офіційно представив трудовому колективу та заступник голови облдержадміністрації, - інформують у Волинській ОДА.«Бажаю Вам довести справами, які принесуть користь Луцькому району, ввірену вам ділянку роботи на посаді голови РДА. Адже всі ми знаємо, що оцінку можна дати за результатами роботи», - сказав Олександр Троханенко.Своєю чергою, новопризначений голова Луцької райдержадміністрації подякував за довіру та запевнив, що зробить усе, аби забезпечити розвиток району. Для реалізації задуманого планує налагодити роботу з районною радою і депутатським корпусом, посилити роботу підприємствами, особливо з бюджетоутворюючими, постійно вести комунікацію з громадськістю та усі справи робити лише на користь Україні.«Я налаштований на щоденну копітку, можливо, рутинну, але системну роботу. Тому розраховую, що усі, з ким я працюватиму, налаштовані так само. Луцький район – дуже потужний та міцний завдяки господарникам, які працюють на його теренах, тому я зобов’язаний зробити усе, щоби забезпечити подальший сталий розвиток району та додати певного економічного драйву тим процес, які цього потребують», - відзначив Володимир Кец.

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