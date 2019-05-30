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Офіційно представили голову Луцької РДА

Офіційно представили голову Луцької РДА
Головою Луцької районної державної адміністрації призначили Володимира Кеца.

Сьогодні, 16 червня, його офіційно представив трудовому колективу та заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко, - інформують у Волинській ОДА.

«Бажаю Вам довести справами, які принесуть користь Луцькому району, ввірену вам ділянку роботи на посаді голови РДА. Адже всі ми знаємо, що оцінку можна дати за результатами роботи», - сказав Олександр Троханенко.

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Своєю чергою, новопризначений голова Луцької райдержадміністрації подякував за довіру та запевнив, що зробить усе, аби забезпечити розвиток району. Для реалізації задуманого планує налагодити роботу з районною радою і депутатським корпусом, посилити роботу підприємствами, особливо з бюджетоутворюючими, постійно вести комунікацію з громадськістю та усі справи робити лише на користь Україні.

«Я налаштований на щоденну копітку, можливо, рутинну, але системну роботу. Тому розраховую, що усі, з ким я працюватиму, налаштовані так само. Луцький район – дуже потужний та міцний завдяки господарникам, які працюють на його теренах, тому я зобов’язаний зробити усе, щоби забезпечити подальший сталий розвиток району та додати певного економічного драйву тим процес, які цього потребують», - відзначив Володимир Кец.

Офіційно представили голову Луцької РДА
Офіційно представили голову Луцької РДА
Офіційно представили голову Луцької РДА


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Теги: Володимир Кец, Луцька РДА
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