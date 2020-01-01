На Волині викрили підприємливого чоловіка, який нелегально організував пункт прийому металобрухту





Про це



16 червня працівники поліції під час оперативно-профілактичного заходу на території місцевого жителя виявили пункт прийому металобрухту без відповідних документів щодо здійснення підприємницької діяльності.



На правопорушника склали протокол про адміністративне правопорушення за вчинення правопорушення передбаченого ч.1 ст.164 кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення порядку провадження господарської діяльності), якому загрожує штраф на суму до 34000 гривень.



Головне фото - ілюстративне.

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