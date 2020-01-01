Де на Волині відключатимуть світло 17 червня. АДРЕСИ

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. с.Голятин.9:00-17:00Тік, свинарникФАП с.Горішнемагазин Свято-Покровська церквамагазин с.Голятин вул.Лісовас.Голятин вул.Придорожна2 ПЛ-0.4 від КТП334 с Ниви Губенські 9:00-17:00 Башня, ФАП, ФОП Мадрімов І. М. магазин, "с. Губин-2:вул. Прилісна,вул. Зелена,вул. Польова"1 Л-3,Л-4 від КТП-131 9:30-16:30Склад МеталопроектБашня, Пилорама ФОП ТкачукЗерносклад Агроінвест c.Бужанка вул.Б.Гайворонських2 Л-1,Л-3,Л-4,Л-5 від КТП-19 10:00-17:00 Клуб, Школа, ФАП,магазин с.Самоволя вул.Шевченка 1-861. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-4 КТП-16 09:00 – 17:00 Школа мистецтв, кафе « Дружба», Церква, Універмаг, м-н Мобілочка, м-н Квіти, ПАБ « Камінь», м-н «1000 дрібниць», ФОП Придатко Б. І. м. К- Каширський , пл.. Культури, вул.. Набережна, Л. Українки, Садова.2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-159 09:30-17:00 с. Малі Голоби,1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-134 09:00-12:00с.Прилуцькевул.Радянська,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-154 12:00-14:00 с.Прилуцькевул.Квітнева,буд.1-30вул.Радянська3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-191 14:00-16:00 с.Прилуцькевул.Жовтнева4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-332 09:00-17:00 ПрАТ"Волиньобленерго" - Олицька дільницясмт. Оликавул. І.Франка,вул. Довженка,5 ПЛ 0,4 кВ від КТП-398 09:00-17:00 ДВТП "Волиньфармпостач"ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна - магазинФОП Чечотка Василь Кузьмович - магазин смт.Цуманьвул.Жовтнева,вул.Грушевського,1. ПЛ-0,4кВ від КТП №299:00-17:00 ФО Шевчик В.В.Зеленська с рада с.Воля Ковельська2. ПЛ-0,4кВ від КТП №6949:00-17:00 ФОП Наумчук Н.В.УКБ та ЖКГ ВК Ковельської м/радиОСББ 18-ти квартирного ж/бм.Ковель, вул.І.Мазепи3. ПЛ-10кВ Л.01-08(від РП-1 до ТП-482) 9:00-17:00 ДП"УКРВЕТСАНЗАВОД"Кооператив "Молодіжний"ФО Юхимчук Я.О.ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"ФОП Шворак А.Я. с.Вербка1 ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-106 9:00 – 17:00 с.Коритниця вул.Шевченка, вул.Набережна, вул.Центральна і прилеглі2 ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-63 9:00 – 17:00 с.Гранатів3 КТП-84 9:00 – 17:00 с.ТвориничіВимкнень споживачів не заплановано1 КТП-244 09:00-17:00 Артсвердловина.с. Лаврів вул. Польова, Садова.2 ПЛ-10 Л-67-01 від к.7 ЗТП-83 09:00-18:00 Княгининівський навч-вихов комплекс ЗОШ-інтернат (Школа-інтернат); ФОП Калитюк Юрій Сергійович; ФОП Білокурець Михайло Анатолійович; ДП"Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (База); Сільська Рада с. Княгининок (Буд.культ., ощадбанк, контора, бібліотека ); ПАТ "Укртелеком" (с. Княгининок АТС); Милушівське споживче товариство (магазин); ФОП Куренда Алла Миколаївна; ФОП Ляшук Валерій Петрович; ФОП Арсенюк Софія Олександрівна; ФОП Воскобойнік Інна Луківна; с. Княгининок вул. Соборна, 61-71 (непарні); вул. Спортивна; вул. Соборна, 1-59 (непарні); вул. Дружби, 1-5, Молодіжна; вул. Дружби, 7-9; вул. Садова; вул. Промислова; вул. Соборна, 81-149 (непарні).1 ПЛ-04 КТП-317 9:00 – 17:00 Побут с. Масловець2 КТП-270 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Пульмо3 ПЛ-04 КТП-379 9:00 – 17:00 Ресторан "Голубі озера", Пекарня с.ШацькМагазин "Наш край", Контора ШацькМаг ."Книги", Магазин будматеріалівМагазин взуття, Продмаг с.ШацькФото, Центральний, Бар "Квінта", ПерукарняКафе "Водограй", Податкова інспекціяБезалкогольний цех, Магазин канцелярських товарів "Глобус", Котельня СР.школиКухня СШ Шацьк, Учб.корпус с.ШацькШкола, Торговий кіоск "Все для дому"Майстерня, Кафе,Майстерня по ремонту взуттяМагазин Шацьк ,Дитсадок №3 , Холодильна камера, Майстерня, Бар, Шацьк автостанціяМагазин , Лікарня с.ШацькПоліклініка, КНС (центральна)магазин смт.Шацьк, Сервісний центр смт. Шацьк вул.: Перемоги, Садова, Шковороди, 17Вересня,1 ПЛ-10 кВ Л-10-05 від ЛР-30 10:00 - 17:00 Магазини, школи, АТС, адмінприміщення, пошта, ФАП, пилорами, церкви, клуб, пождепо, дидячий садочок, лісництво, музей, с. Залізниця, с. Лобна, с. Міжгайці1. 10:00-17:00с. Прилісне2. 10:00-17:00 Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Северинівка1. 9:00-18:00УЖК №1, м-н «Люкс»м.Нововолинськвул. Соборна 13-49Грушевського 20-65Кисіля 14-24І провулок 1-2ІІ провулок 2Толстого 1Лермонтова 1-2Самчука 1Ломоносова 13-15Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-192 ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Вишеньки магазин( школа, церква, ФАП.)СГПП "Вишеньки"(бригада, артсв-на) с.Носачевичі ТзОВ "Волиньтепло". школа,магазин,церкваСадівниче товариство "Веселка" с.Вишеньки(повністю)с.Носачевичі.вул.Тиха3 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева8 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.9 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)1. 09-00 - 16-00с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження.2 ПЛ10кв Л-13-04 09-00 - 16-00 Оператор «Київстар»»МТС»,Школа с. Буцинь3 КТП-150 09-00 - 16-00 Смт Стара ВижівкаВул. Польова,Заводська1. 10:00-16:30 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ- магазин, ФОП Романюк Л.Б. – торг.кіоск, ФАП, с.Овлочин, Крать2 ПЛ-0,4 кВКТП-59 10:00-16:30 Клюська с/р – клуб, церква, ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, ФГ «Клюське» -млин с.Клюськ