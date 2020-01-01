Де на Волині відключатимуть світло 17 червня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. с.Голятин.
9:00-17:00
Тік, свинарник
ФАП с.Горішне
магазин Свято-Покровська церква
магазин с.Голятин вул.Лісова
с.Голятин вул.Придорожна
2 ПЛ-0.4 від КТП334 с Ниви Губенські 9:00-17:00 Башня, ФАП, ФОП Мадрімов І. М. магазин, "с. Губин-2:
вул. Прилісна,
вул. Зелена,
вул. Польова"
Іваничівський район
1 Л-3,Л-4 від КТП-131 9:30-16:30
Склад Металопроект
Башня, Пилорама ФОП Ткачук
Зерносклад Агроінвест c.Бужанка вул.Б.Гайворонських
2 Л-1,Л-3,Л-4,Л-5 від КТП-19 10:00-17:00 Клуб, Школа, ФАП,магазин с.Самоволя вул.Шевченка 1-86
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-4 КТП-16 09:00 – 17:00 Школа мистецтв, кафе « Дружба», Церква, Універмаг, м-н Мобілочка, м-н Квіти, ПАБ « Камінь», м-н «1000 дрібниць», ФОП Придатко Б. І. м. К- Каширський , пл.. Культури, вул.. Набережна, Л. Українки, Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-159 09:30-17:00 с. Малі Голоби,
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-134 09:00-12:00
с.Прилуцьке
вул.Радянська,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-154 12:00-14:00 с.Прилуцьке
вул.Квітнева,буд.1-30
вул.Радянська
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-191 14:00-16:00 с.Прилуцьке
вул.Жовтнева
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-332 09:00-17:00 ПрАТ"Волиньобленерго" - Олицька дільниця
смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка,
5 ПЛ 0,4 кВ від КТП-398 09:00-17:00 ДВТП "Волиньфармпостач"
ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна - магазин
ФОП Чечотка Василь Кузьмович - магазин смт.Цумань
вул.Жовтнева,
вул.Грушевського,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №29
9:00-17:00 ФО Шевчик В.В.
Зеленська с рада с.Воля Ковельська
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №694
9:00-17:00 ФОП Наумчук Н.В.
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської м/ради
ОСББ 18-ти квартирного ж/б
м.Ковель, вул.І.Мазепи
3. ПЛ-10кВ Л.01-08
(від РП-1 до ТП-482) 9:00-17:00 ДП"УКРВЕТСАНЗАВОД"
Кооператив "Молодіжний"
ФО Юхимчук Я.О.
ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"
ФОП Шворак А.Я. с.Вербка
Локачинський район
1 ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-106 9:00 – 17:00 с.Коритниця вул.Шевченка, вул.Набережна, вул.Центральна і прилеглі
2 ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-63 9:00 – 17:00 с.Гранатів
3 КТП-84 9:00 – 17:00 с.Твориничі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 КТП-244 09:00-17:00 Артсвердловина.
с. Лаврів вул. Польова, Садова.
2 ПЛ-10 Л-67-01 від к.7 ЗТП-83 09:00-18:00 Княгининівський навч-вихов комплекс ЗОШ-інтернат (Школа-інтернат); ФОП Калитюк Юрій Сергійович; ФОП Білокурець Михайло Анатолійович; ДП"Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (База); Сільська Рада с. Княгининок (Буд.культ., ощадбанк, контора, бібліотека ); ПАТ "Укртелеком" (с. Княгининок АТС); Милушівське споживче товариство (магазин); ФОП Куренда Алла Миколаївна; ФОП Ляшук Валерій Петрович; ФОП Арсенюк Софія Олександрівна; ФОП Воскобойнік Інна Луківна; с. Княгининок вул. Соборна, 61-71 (непарні); вул. Спортивна; вул. Соборна, 1-59 (непарні); вул. Дружби, 1-5, Молодіжна; вул. Дружби, 7-9; вул. Садова; вул. Промислова; вул. Соборна, 81-149 (непарні).
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-317 9:00 – 17:00 Побут с. Масловець
2 КТП-270 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Пульмо
3 ПЛ-04 КТП-379 9:00 – 17:00 Ресторан "Голубі озера", Пекарня с.Шацьк
Магазин "Наш край", Контора Шацьк
Маг ."Книги", Магазин будматеріалів
Магазин взуття, Продмаг с.Шацьк
Фото, Центральний, Бар "Квінта", Перукарня
Кафе "Водограй", Податкова інспекція
Безалкогольний цех, Магазин канцелярських товарів "Глобус", Котельня СР.школи
Кухня СШ Шацьк, Учб.корпус с.Шацьк
Школа, Торговий кіоск "Все для дому"
Майстерня, Кафе,Майстерня по ремонту взуття
Магазин Шацьк ,Дитсадок №3 , Холодильна камера, Майстерня, Бар, Шацьк автостанція
Магазин , Лікарня с.Шацьк
Поліклініка, КНС (центральна)
магазин смт.Шацьк, Сервісний центр смт. Шацьк вул.: Перемоги, Садова, Шковороди, 17Вересня,
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-10-05 від ЛР-30 10:00 - 17:00 Магазини, школи, АТС, адмінприміщення, пошта, ФАП, пилорами, церкви, клуб, пождепо, дидячий садочок, лісництво, музей, с. Залізниця, с. Лобна, с. Міжгайці
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Прилісне
2. 10:00-17:00 Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Северинівка
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
УЖК №1, м-н «Люкс»
м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
2 ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Вишеньки магазин( школа, церква, ФАП.)
СГПП "Вишеньки"(бригада, артсв-на) с.Носачевичі ТзОВ "Волиньтепло". школа,магазин,церква
Садівниче товариство "Веселка" с.Вишеньки(повністю)
с.Носачевичі.вул.Тиха
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
9 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1. 09-00 - 16-00
с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження.
2 ПЛ10кв Л-13-04 09-00 - 16-00 Оператор «Київстар»»МТС»,Школа с. Буцинь
3 КТП-150 09-00 - 16-00 Смт Стара Вижівка
Вул. Польова,Заводська
Турійський район
1. 10:00-16:30 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ- магазин, ФОП Романюк Л.Б. – торг.кіоск, ФАП, с.Овлочин, Крать
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-59 10:00-16:30 Клюська с/р – клуб, церква, ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, ФГ «Клюське» -млин с.Клюськ
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Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. с.Голятин.
9:00-17:00
Тік, свинарник
ФАП с.Горішне
магазин Свято-Покровська церква
магазин с.Голятин вул.Лісова
с.Голятин вул.Придорожна
2 ПЛ-0.4 від КТП334 с Ниви Губенські 9:00-17:00 Башня, ФАП, ФОП Мадрімов І. М. магазин, "с. Губин-2:
вул. Прилісна,
вул. Зелена,
вул. Польова"
Іваничівський район
1 Л-3,Л-4 від КТП-131 9:30-16:30
Склад Металопроект
Башня, Пилорама ФОП Ткачук
Зерносклад Агроінвест c.Бужанка вул.Б.Гайворонських
2 Л-1,Л-3,Л-4,Л-5 від КТП-19 10:00-17:00 Клуб, Школа, ФАП,магазин с.Самоволя вул.Шевченка 1-86
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-4 КТП-16 09:00 – 17:00 Школа мистецтв, кафе « Дружба», Церква, Універмаг, м-н Мобілочка, м-н Квіти, ПАБ « Камінь», м-н «1000 дрібниць», ФОП Придатко Б. І. м. К- Каширський , пл.. Культури, вул.. Набережна, Л. Українки, Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-159 09:30-17:00 с. Малі Голоби,
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-134 09:00-12:00
с.Прилуцьке
вул.Радянська,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-154 12:00-14:00 с.Прилуцьке
вул.Квітнева,буд.1-30
вул.Радянська
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-191 14:00-16:00 с.Прилуцьке
вул.Жовтнева
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-332 09:00-17:00 ПрАТ"Волиньобленерго" - Олицька дільниця
смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка,
5 ПЛ 0,4 кВ від КТП-398 09:00-17:00 ДВТП "Волиньфармпостач"
ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна - магазин
ФОП Чечотка Василь Кузьмович - магазин смт.Цумань
вул.Жовтнева,
вул.Грушевського,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №29
9:00-17:00 ФО Шевчик В.В.
Зеленська с рада с.Воля Ковельська
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №694
9:00-17:00 ФОП Наумчук Н.В.
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської м/ради
ОСББ 18-ти квартирного ж/б
м.Ковель, вул.І.Мазепи
3. ПЛ-10кВ Л.01-08
(від РП-1 до ТП-482) 9:00-17:00 ДП"УКРВЕТСАНЗАВОД"
Кооператив "Молодіжний"
ФО Юхимчук Я.О.
ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"
ФОП Шворак А.Я. с.Вербка
Локачинський район
1 ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-106 9:00 – 17:00 с.Коритниця вул.Шевченка, вул.Набережна, вул.Центральна і прилеглі
2 ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-63 9:00 – 17:00 с.Гранатів
3 КТП-84 9:00 – 17:00 с.Твориничі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 КТП-244 09:00-17:00 Артсвердловина.
с. Лаврів вул. Польова, Садова.
2 ПЛ-10 Л-67-01 від к.7 ЗТП-83 09:00-18:00 Княгининівський навч-вихов комплекс ЗОШ-інтернат (Школа-інтернат); ФОП Калитюк Юрій Сергійович; ФОП Білокурець Михайло Анатолійович; ДП"Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (База); Сільська Рада с. Княгининок (Буд.культ., ощадбанк, контора, бібліотека ); ПАТ "Укртелеком" (с. Княгининок АТС); Милушівське споживче товариство (магазин); ФОП Куренда Алла Миколаївна; ФОП Ляшук Валерій Петрович; ФОП Арсенюк Софія Олександрівна; ФОП Воскобойнік Інна Луківна; с. Княгининок вул. Соборна, 61-71 (непарні); вул. Спортивна; вул. Соборна, 1-59 (непарні); вул. Дружби, 1-5, Молодіжна; вул. Дружби, 7-9; вул. Садова; вул. Промислова; вул. Соборна, 81-149 (непарні).
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-317 9:00 – 17:00 Побут с. Масловець
2 КТП-270 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Пульмо
3 ПЛ-04 КТП-379 9:00 – 17:00 Ресторан "Голубі озера", Пекарня с.Шацьк
Магазин "Наш край", Контора Шацьк
Маг ."Книги", Магазин будматеріалів
Магазин взуття, Продмаг с.Шацьк
Фото, Центральний, Бар "Квінта", Перукарня
Кафе "Водограй", Податкова інспекція
Безалкогольний цех, Магазин канцелярських товарів "Глобус", Котельня СР.школи
Кухня СШ Шацьк, Учб.корпус с.Шацьк
Школа, Торговий кіоск "Все для дому"
Майстерня, Кафе,Майстерня по ремонту взуття
Магазин Шацьк ,Дитсадок №3 , Холодильна камера, Майстерня, Бар, Шацьк автостанція
Магазин , Лікарня с.Шацьк
Поліклініка, КНС (центральна)
магазин смт.Шацьк, Сервісний центр смт. Шацьк вул.: Перемоги, Садова, Шковороди, 17Вересня,
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-10-05 від ЛР-30 10:00 - 17:00 Магазини, школи, АТС, адмінприміщення, пошта, ФАП, пилорами, церкви, клуб, пождепо, дидячий садочок, лісництво, музей, с. Залізниця, с. Лобна, с. Міжгайці
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Прилісне
2. 10:00-17:00 Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Северинівка
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
УЖК №1, м-н «Люкс»
м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
2 ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Вишеньки магазин( школа, церква, ФАП.)
СГПП "Вишеньки"(бригада, артсв-на) с.Носачевичі ТзОВ "Волиньтепло". школа,магазин,церква
Садівниче товариство "Веселка" с.Вишеньки(повністю)
с.Носачевичі.вул.Тиха
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
9 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1. 09-00 - 16-00
с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження.
2 ПЛ10кв Л-13-04 09-00 - 16-00 Оператор «Київстар»»МТС»,Школа с. Буцинь
3 КТП-150 09-00 - 16-00 Смт Стара Вижівка
Вул. Польова,Заводська
Турійський район
1. 10:00-16:30 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ- магазин, ФОП Романюк Л.Б. – торг.кіоск, ФАП, с.Овлочин, Крать
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-59 10:00-16:30 Клюська с/р – клуб, церква, ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, ФГ «Клюське» -млин с.Клюськ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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