У Луцьку зіткнулись автобус та легковик: постраждало двоє людей
Сьогодні, 17:49
На проспекті Волі у Луцьку лоб у лоб зіткнулись автобус ПАЗ та легковик Daewoo Lanos. Седан отримав значні механічні ушкодження, постраждав водій і пасажир.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Попередньо відомо, що з невідомих причин водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ПАЗ.
В легковику перебувало двоє чоловіків, один з них від госпіталізації відмовився, іншого карета «швидкої» забрала в міську лікарню.
Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Попередньо відомо, що з невідомих причин водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ПАЗ.
В легковику перебувало двоє чоловіків, один з них від госпіталізації відмовився, іншого карета «швидкої» забрала в міську лікарню.
Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку зіткнулись автобус та легковик: постраждало двоє людей
Сьогодні, 17:49
Винуватця аварії, в якій загинула четвертокласниця з Луцька, засудили до 4 років тюрми
Сьогодні, 17:33
Затримали волинянина, який викрав автомобіль
Сьогодні, 17:31
Офіційно представили голову Луцької РДА
Сьогодні, 17:18