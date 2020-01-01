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У Луцьку зіткнулись автобус та легковик: постраждало двоє людей

У Луцьку зіткнулись автобус та легковик: постраждало двоє людей
На проспекті Волі у Луцьку лоб у лоб зіткнулись автобус ПАЗ та легковик Daewoo Lanos. Седан отримав значні механічні ушкодження, постраждав водій і пасажир.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Попередньо відомо, що з невідомих причин водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ПАЗ.

В легковику перебувало двоє чоловіків, один з них від госпіталізації відмовився, іншого карета «швидкої» забрала в міську лікарню.

Подробиці – згодом.
У Луцьку зіткнулись автобус та легковик: постраждало двоє людей
У Луцьку зіткнулись автобус та легковик: постраждало двоє людей
У Луцьку зіткнулись автобус та легковик: постраждало двоє людей
У Луцьку зіткнулись автобус та легковик: постраждало двоє людей



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Теги: аварія, Луцьк
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