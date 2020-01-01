У Луцьку зіткнулись автобус та легковик: постраждало двоє людей





Про це Інформаційному агентству



Попередньо відомо, що з невідомих причин водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ПАЗ.



В легковику перебувало двоє чоловіків, один з них від госпіталізації відмовився, іншого карета «швидкої» забрала в міську лікарню.



Подробиці – згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Волі у Луцьку лоб у лоб зіткнулись автобус ПАЗ та легковик Daewoo Lanos. Седан отримав значні механічні ушкодження, постраждав водій і пасажир.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Попередньо відомо, що з невідомих причин водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ПАЗ.В легковику перебувало двоє чоловіків, один з них від госпіталізації відмовився, іншого карета «швидкої» забрала в міську лікарню.Подробиці – згодом.

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