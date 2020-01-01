У Польщі двоє українців з коронавірусом 33 рази порушили карантин





Як пoвідoмляє



Поліція в ході розслідування встановила, що 27-річний та 45-річний чоловіки в період з 23 травня до 12 червня аж 33 рази, попри сувору заборону, залишали квартиру, в якій проживали. Під час останнього разу, коли правоохоронці не застали їх вдома, було ухвалене рішення затримати порушників.



Для цього задіяли підрозділи, оснащені спеціалізованими засобами індивідуального захисту. Обох українців зупинили, коли вони їхали автомобілем. Після цього їх доставили до спеціально облаштованого приміщення для арештантів, хворих на коронавірус або з підозрою на нього.



Прокуратура пред’явила затриманим звинувачення в наражанні на набезпеку життю та здоров'ю інших осіб. Максимальне покарання за це передбачає до 8 років позбавлення волі. Рішенням суду громадян України взяли під варту на 3 місяці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіків з України, у яких в травні діагностували коронавірус, заарештували в місті Кемпно (Великопольське воєводство).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, громадяни України були заражені коронавірусом, однак свідомо не дотримувалися домашнього режиму.Поліція в ході розслідування встановила, що 27-річний та 45-річний чоловіки в період з 23 травня до 12 червня аж 33 рази, попри сувору заборону, залишали квартиру, в якій проживали. Під час останнього разу, коли правоохоронці не застали їх вдома, було ухвалене рішення затримати порушників.Для цього задіяли підрозділи, оснащені спеціалізованими засобами індивідуального захисту. Обох українців зупинили, коли вони їхали автомобілем. Після цього їх доставили до спеціально облаштованого приміщення для арештантів, хворих на коронавірус або з підозрою на нього.Прокуратура пред’явила затриманим звинувачення в наражанні на набезпеку життю та здоров'ю інших осіб. Максимальне покарання за це передбачає до 8 років позбавлення волі. Рішенням суду громадян України взяли під варту на 3 місяці.

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