Повідомили, скільки на Волині склали протоколів за порушення карантину станом на 16 червня





Про це розповіла інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич,



Зі слів Марини Балдич, 70 протоколів склали на людей, які порушили масковий режим.



"Правопорушникам загрожує накладання штрафу від 17 до 34 тисяч гривень", - каже інспекторка.



Суспільне перевірило, як лучани дотримуються правил маскового режиму: у літніх кафе, закладах громаського харчування та у транспорті.



Датальніше - у відео.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із початку карантину в області склали 663 протоколи про порушення карантинного режиму.Про це розповіла інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині пише "Суспільне Волині".Зі слів Марини Балдич, 70 протоколів склали на людей, які порушили масковий режим."Правопорушникам загрожує накладання штрафу від 17 до 34 тисяч гривень", - каже інспекторка.Суспільне перевірило, як лучани дотримуються правил маскового режиму: у літніх кафе, закладах громаського харчування та у транспорті.Датальніше - у відео.

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