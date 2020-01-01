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Повідомили, скільки на Волині склали протоколів за порушення карантину станом на 16 червня

Повідомили, скільки на Волині склали протоколів за порушення карантину станом на 16 червня
Із початку карантину в області склали 663 протоколи про порушення карантинного режиму.

Про це розповіла інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич, пише "Суспільне Волині".

Зі слів Марини Балдич, 70 протоколів склали на людей, які порушили масковий режим.

"Правопорушникам загрожує накладання штрафу від 17 до 34 тисяч гривень", - каже інспекторка.

Суспільне перевірило, як лучани дотримуються правил маскового режиму: у літніх кафе, закладах громаського харчування та у транспорті.

Датальніше - у відео.




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Теги: карантин, порушення, волиняни
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