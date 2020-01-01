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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Від коронавірусу померла волинянка: хворобу підтвердили після смерті

Від коронавірусу померла волинянка: хворобу підтвердили після смерті
У жительки міста Володимир-Волинський 1934 року народження після смерті виявили COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба мерії Володимира.

Жінка мала ряд супутніх захворювань. Волинянка була госпіталізована в лікарню, вона поступила у важкому стані. Біологічний матеріал володимирчанки направили для аналізів на наявність коронавірусу.

Мешканка Володимирщини померла 14 червня. Позитивний результат ПЛР-тестування отримали після її смерті.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: смерть, коронавірус, Володимир
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