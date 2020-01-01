Від коронавірусу померла волинянка: хворобу підтвердили після смерті





Про це



Жінка мала ряд супутніх захворювань. Волинянка була госпіталізована в лікарню, вона поступила у важкому стані. Біологічний матеріал володимирчанки направили для аналізів на наявність коронавірусу.



Мешканка Володимирщини померла 14 червня. Позитивний результат ПЛР-тестування отримали після її смерті.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жительки міста Володимир-Волинський 1934 року народження після смерті виявили COVID-19.Про це повідомляє пресслужба мерії Володимира.Жінка мала ряд супутніх захворювань. Волинянка була госпіталізована в лікарню, вона поступила у важкому стані. Біологічний матеріал володимирчанки направили для аналізів на наявність коронавірусу.Мешканка Володимирщини померла 14 червня. Позитивний результат ПЛР-тестування отримали після її смерті.

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