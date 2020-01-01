Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 червня





Про це



Вiтер схiдний, 5-10 м/с, вдень мiсцями шквали 15-20 м/с. Температура вночi 12-17°, вдень 22-27º.



У Луцьку завтра, 17 червня, також - хмарна погода. Вночi дощ, гроза, Вдень значний дощ, гроза. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 14-16°, вдень 24-26º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу очікується хмарна погода. Вночi дощ, гроза, мiсцями туман. Вдень дощ, мiсцями значний, гроза, подекуди град.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер схiдний, 5-10 м/с, вдень мiсцями шквали 15-20 м/с. Температура вночi 12-17°, вдень 22-27º.У Луцьку завтра, 17 червня, також - хмарна погода. Вночi дощ, гроза, Вдень значний дощ, гроза. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 14-16°, вдень 24-26º.

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