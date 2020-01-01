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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 червня
У Волинській області у середу очікується хмарна погода. Вночi дощ, гроза, мiсцями туман. Вдень дощ, мiсцями значний, гроза, подекуди град.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер схiдний, 5-10 м/с, вдень мiсцями шквали 15-20 м/с. Температура вночi 12-17°, вдень 22-27º.

У Луцьку завтра, 17 червня, також - хмарна погода. Вночi дощ, гроза, Вдень значний дощ, гроза. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 14-16°, вдень 24-26º.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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