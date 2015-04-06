У волинському музеї можна онлайн переглянути виставки





Краєзнавчий музей - найбільший і найдавніший із нині діючих музеїв Волині, розповіла директорка установи Оксана Важатко.



Через карантин заклад нині не працює.



"Оглянути онлайн можна виставки "Врятовано для України", "Панство на дозвіллі", а також скласти пазли, розв’язати цікаві тести", - каже директорка.



Нагадаємо, Волинський обласний краєзнавчий музей і всі його філіали не відкриють для відвідувачів. Причина – відсутність грошей на засоби захисту і дезінфекції, які музей повинен придбати за власні кошти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський краєзнавчий музей у вівторок, 16 червня, відзначив день народження. Музей створили 16 червня 1929 року. Через карантин деякі заходи проводять онлайн, - йдеться в сюжеті Суспільного Краєзнавчий музей - найбільший і найдавніший із нині діючих музеїв Волині, розповіла директорка установиЧерез карантин заклад нині не працює."Оглянути онлайн можна виставки "Врятовано для України", "Панство на дозвіллі", а також скласти пазли, розв’язати цікаві тести", - каже директорка.Нагадаємо, Волинський обласний краєзнавчий музей і всі його філіали не відкриють для відвідувачів. Причина – відсутність грошей на засоби захисту і дезінфекції, які музей повинен придбати за власні кошти.

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