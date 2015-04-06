У волинському музеї можна онлайн переглянути виставки
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Волинський краєзнавчий музей у вівторок, 16 червня, відзначив день народження. Музей створили 16 червня 1929 року. Через карантин деякі заходи проводять онлайн, - йдеться в сюжеті Суспільного.
Краєзнавчий музей - найбільший і найдавніший із нині діючих музеїв Волині, розповіла директорка установи Оксана Важатко.
Через карантин заклад нині не працює.
"Оглянути онлайн можна виставки "Врятовано для України", "Панство на дозвіллі", а також скласти пазли, розв’язати цікаві тести", - каже директорка.
Нагадаємо, Волинський обласний краєзнавчий музей і всі його філіали не відкриють для відвідувачів. Причина – відсутність грошей на засоби захисту і дезінфекції, які музей повинен придбати за власні кошти.
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Краєзнавчий музей - найбільший і найдавніший із нині діючих музеїв Волині, розповіла директорка установи Оксана Важатко.
Через карантин заклад нині не працює.
"Оглянути онлайн можна виставки "Врятовано для України", "Панство на дозвіллі", а також скласти пазли, розв’язати цікаві тести", - каже директорка.
Нагадаємо, Волинський обласний краєзнавчий музей і всі його філіали не відкриють для відвідувачів. Причина – відсутність грошей на засоби захисту і дезінфекції, які музей повинен придбати за власні кошти.
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