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Показали, як у Луцьку ремонтують школи та садочки. ФОТО

Показали, як у Луцьку ремонтують школи та садочки. ФОТО
У Луцьку продовжують робити капітальні та поточні ремонти в школах та садочках, аби з початком навчального року дошкільнята, школярі та працівники освітніх закладів отримали кращі умови.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.

Так, під час традиційного об'їзду відвідали наступні об'єкти:

1. У садочку №18 капітально відремонтували харчоблок, який не ремонтувався з часу будівництва та готують до ремонту коридори навчального закладу.

2. У садочку №29, який є моїм рідним садочком, капітально відремонтували систему опалення на 2 поверсі, капітально відремонтували пральню та замінили 11 старих вікон на нові енергозберігаючі.

3. В школі №5 минулого року капітально відремонтували пришкільну територію, а цього року облаштували центральну вхідну групу із пандусом для людей з інвалідністю. Ця школа найбільше потребує капремонту даху і фасаду, але це коштує не менше 15 млн грн, ставимо це в найближчу перспективу.

Показали, як у Луцьку ремонтують школи та садочки. ФОТО
Показали, як у Луцьку ремонтують школи та садочки. ФОТО
Показали, як у Луцьку ремонтують школи та садочки. ФОТО
Показали, як у Луцьку ремонтують школи та садочки. ФОТО
Показали, як у Луцьку ремонтують школи та садочки. ФОТО
Показали, як у Луцьку ремонтують школи та садочки. ФОТО
Показали, як у Луцьку ремонтують школи та садочки. ФОТО
Показали, як у Луцьку ремонтують школи та садочки. ФОТО

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Теги: ремонт, школа, садочок, Ігор Поліщук
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