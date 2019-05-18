Показали, як у Луцьку ремонтують школи та садочки. ФОТО

У Луцьку продовжують робити капітальні та поточні ремонти в школах та садочках, аби з початком навчального року дошкільнята, школярі та працівники освітніх закладів отримали кращі умови.Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник мераТак, під час традиційного об'їзду відвідали наступні об'єкти:1. У садочку №18 капітально відремонтували харчоблок, який не ремонтувався з часу будівництва та готують до ремонту коридори навчального закладу.2. У садочку №29, який є моїм рідним садочком, капітально відремонтували систему опалення на 2 поверсі, капітально відремонтували пральню та замінили 11 старих вікон на нові енергозберігаючі.3. В школі №5 минулого року капітально відремонтували пришкільну територію, а цього року облаштували центральну вхідну групу із пандусом для людей з інвалідністю. Ця школа найбільше потребує капремонту даху і фасаду, але це коштує не менше 15 млн грн, ставимо це в найближчу перспективу.