На Центральному ринку в Луцьку сталась сутичка між муніципалами та підприємцями





Про це пише



Працівники департаменту муніципальної варти приїхали на ринок, аби забрати барикади, які напередодні встановили підприємці.



Проте, між присутніми сталась бійка, відео якої опублікували на сторінці Європейський Центральний ринок у фейсбуці.





Нагадаємо, 15 червня муніципали попередили підприємців про те, що за барикади із шин будуть штрафувати. Натомість, очільниця департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська заявила, що демонтаж Старого ринку відбуватиметься силовими методами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку між підприємцями Старого ринку та муніципалами сталася сутичка. Інцидент трапився у вівторок, 16 червня.Про це пише Перший Працівники департаменту муніципальної варти приїхали на ринок, аби забрати барикади, які напередодні встановили підприємці.Проте, між присутніми сталась бійка, відео якої опублікували на сторінці Європейський Центральний ринок у фейсбуці.Нагадаємо, 15 червня муніципали попередили підприємців про те, що за барикади із шин будуть штрафувати. Натомість, очільниця департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська заявила, що демонтаж Старого ринку відбуватиметься силовими методами.

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