На Київщині п'яний чоловік викинув з вікна 5-річного хлопчика. ВІДЕО





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Травмовану дитину біля під’їзду виявили небайдужі перехожі, які викликали поліцію та медиків. Ювенальні поліцейські та дільничні офіцери поліції затримали 39-річного чоловіка на одній з вулиць Білої Церкви, а швидка доправила хлопчика до реанімаційного відділення лікарні. Наразі за його життя борються лікарі.



Вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на умисне вбивство дитини за ст. 15 та ст. 115 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Білій Церкві 39-річний чоловік викинув з вікна першого поверху 5-річного хлопчика, після чого втік, однак був затриманий поліцейськими. Дитина шпиталізована до реанімаційного відділення місцевої лікарні із травмою голови.На сайті поліції Київської області розповіли, що упродовж дня співмешканці у квартирі вживали алкогольні напої і між ними виникла сварка, після чого розлючений чоловік схопив 5-річного сина цивільної дружини і викинув його з вікна першого поверху.Травмовану дитину біля під’їзду виявили небайдужі перехожі, які викликали поліцію та медиків. Ювенальні поліцейські та дільничні офіцери поліції затримали 39-річного чоловіка на одній з вулиць Білої Церкви, а швидка доправила хлопчика до реанімаційного відділення лікарні. Наразі за його життя борються лікарі.Вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на умисне вбивство дитини за ст. 15 та ст. 115 КК України.

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