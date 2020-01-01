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17 червня на Волині: гортаючи календар

17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський (на фото).

Також сьогодні відзначають день народження волинський педагог, заслужений вчитель України Олеся Ковальчук, депутат Луцької міської ради Олександр Лазука, громадські активістки Юлія та Оксана Ютовці.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з ім’ям Северин.

Зичимо міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.

17 червня 1944 року відновив роботу після війни Волинський обласний краєзнавчий музей.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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