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У ковельській гімназії капітально ремонтують спортзал. ФОТО

У ковельській гімназії капітально ремонтують спортзал. ФОТО
У Ковельській міській гімназії імені Олени Пчілки ведеться капітальний ремонт спортивного залу. На це в місцевому бюджеті передбачили майже півтора мільйона гривень.

Про це інформують на сайті Ковельради.

Міська влада оперативно зреагувала на звернення батьківського активу та адміністрації закладу щодо включення приміщення до переліку об’єктів нинішнього року, які потребують модернізації.

Тут вже утеплили стіни, замінено вікна та двері. Планують встановити новенькі шведські стінки, покласти спеціальний спортивний лінолеум, пофарбувати стіни в яскраві кольори. Зал набуде сучасного дизайну, стане комфортним і затишним.

У ковельській гімназії капітально ремонтують спортзал. ФОТО

Директор гімназії Олена Вальчук, не приховуючи радісних емоцій, каже: «Дуже приємно, що представники міської влади та батьки цікавляться, як проходять роботи, який вигляд матиме приміщення у майбутньому. Ми вдячні міському голові Олегу Олексійовичу Кіндеру, його заступнику Ігорю Ярославовичу Прокопіву та начальнику управління освіти Віктору Васильовичу Бичковському за розуміння, підтримку. Тепер наші діти матимуть можливість займатись у гарному і добре обладнаному залі».
У ковельській гімназії капітально ремонтують спортзал. ФОТО
У ковельській гімназії капітально ремонтують спортзал. ФОТО

Сподіваємось, що першого вересня будуть приємно подивовані гімназисти, коли побачать повністю оновлений спортзал.

А поки у будівельників - попереду ще чимало роботи. Проте вони запевняють, що об’єкт здадуть вчасно.

У ковельській гімназії капітально ремонтують спортзал. ФОТО

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Теги: Ковель, гімназія, спортзал, ремонт
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