У Луцькому замку презентували нову виставку. ВІДЕО





Про це



"Експозиція має на меті занурення сучасника у вир епохи постійних воєн та сутичок серед відмінних від сьогоднішніх моральних, громадянських, політичних координат, показати багатогранність впливу минулого на сьогодення, розвиток державності і України у контексті загальноєвропейських процесів", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Стировій вежі Луцького замку презентували нову експозицію – "Слідами лицарських орденів".Про це інформує Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку."Експозиція має на меті занурення сучасника у вир епохи постійних воєн та сутичок серед відмінних від сьогоднішніх моральних, громадянських, політичних координат, показати багатогранність впливу минулого на сьогодення, розвиток державності і України у контексті загальноєвропейських процесів", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію