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У Луцькому замку презентували нову виставку. ВІДЕО

У Луцькому замку презентували нову виставку. ВІДЕО
У Стировій вежі Луцького замку презентували нову експозицію – "Слідами лицарських орденів".

Про це інформує Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.

"Експозиція має на меті занурення сучасника у вир епохи постійних воєн та сутичок серед відмінних від сьогоднішніх моральних, громадянських, політичних координат, показати багатогранність впливу минулого на сьогодення, розвиток державності і України у контексті загальноєвропейських процесів", - йдеться в дописі.


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Теги: Луцький замок, експозиція, виставка, Стирова вежа
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