У Луцькому замку презентували нову виставку. ВІДЕО
Сьогодні, 05:15
У Стировій вежі Луцького замку презентували нову експозицію – "Слідами лицарських орденів".
Про це інформує Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
"Експозиція має на меті занурення сучасника у вир епохи постійних воєн та сутичок серед відмінних від сьогоднішніх моральних, громадянських, політичних координат, показати багатогранність впливу минулого на сьогодення, розвиток державності і України у контексті загальноєвропейських процесів", - йдеться в дописі.
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Про це інформує Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
"Експозиція має на меті занурення сучасника у вир епохи постійних воєн та сутичок серед відмінних від сьогоднішніх моральних, громадянських, політичних координат, показати багатогранність впливу минулого на сьогодення, розвиток державності і України у контексті загальноєвропейських процесів", - йдеться в дописі.
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