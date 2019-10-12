Евакуювали всіх жителів: у Києві чоловік хотів підірвати багатоповерхівку
Сьогодні, 06:07
У Дніпровському районі Києва поліція затримала 42-річного чоловіка, який планував підірвати багатоповерховий будинок.
Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння, тому своїх мотивів пояснити не зміг, пишуть Факти.
Правоохоронців викликав його батько, який повідомив, що син зачинився на кухні та відкрив усі конфорки на газовій плиті.
Поліція евакуювала усіх мешканців будинку на вулиці Анатолія Солов’яненка, а потім було відключено газо- та енергопостачання.
Стосовно винуватця події відкрито провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння, тому своїх мотивів пояснити не зміг, пишуть Факти.
Правоохоронців викликав його батько, який повідомив, що син зачинився на кухні та відкрив усі конфорки на газовій плиті.
Поліція евакуювала усіх мешканців будинку на вулиці Анатолія Солов’яненка, а потім було відключено газо- та енергопостачання.
Стосовно винуватця події відкрито провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Евакуювали всіх жителів: у Києві чоловік хотів підірвати багатоповерхівку
Сьогодні, 06:07
У Луцькому замку презентували нову виставку. ВІДЕО
Сьогодні, 05:15
«Волинь – лідер по трансплантології в Україні», – ексзаступник міністра охорони здоров'я
Сьогодні, 03:12
На луцьких дорогах оновлюють розмітку
Сьогодні, 02:30