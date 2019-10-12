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Евакуювали всіх жителів: у Києві чоловік хотів підірвати багатоповерхівку

Евакуювали всіх жителів: у Києві чоловік хотів підірвати багатоповерхівку
У Дніпровському районі Києва поліція затримала 42-річного чоловіка, який планував підірвати багатоповерховий будинок.

Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння, тому своїх мотивів пояснити не зміг, пишуть Факти.

Правоохоронців викликав його батько, який повідомив, що син зачинився на кухні та відкрив усі конфорки на газовій плиті.

Поліція евакуювала усіх мешканців будинку на вулиці Анатолія Солов’яненка, а потім було відключено газо- та енергопостачання.

Стосовно винуватця події відкрито провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

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Теги: поліція, багатоповерхівка, газ, п'яний
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