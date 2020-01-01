СБУ викрила командира бойового корабля на шпигунстві для російських спецслужб





Про це повідомили у



"Командир бойового корабля без дозволу свого командування виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Там він розпочав співпрацю із спецслужбами РФ і набув російського громадянства. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передання російським спецслужбам", - розповіли у СБУ.





За даними слідства, отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних сил України.



Як зазначається, у капітана вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.





Наразі розпочато кримінальне провадження щодо військовослужбовця, якого вже усунуто від займаної посади і скасовано допуск до державної таємниці.



Нагадаємо, раніше СБУ викрила гендиректора підприємства концерну "Укроборонпром" на розголошенні державної таємниці. Високопосадовець залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого закінчився.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На співпраці з російськими спецслужбами викрили капітана корабля Військово-морських сил ЗСУ.Про це повідомили у пресцентрі СБУ "Командир бойового корабля без дозволу свого командування виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Там він розпочав співпрацю із спецслужбами РФ і набув російського громадянства. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передання російським спецслужбам", - розповіли у СБУ.За даними слідства, отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних сил України.Як зазначається, у капітана вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.Наразі розпочато кримінальне провадження щодо військовослужбовця, якого вже усунуто від займаної посади і скасовано допуск до державної таємниці.Нагадаємо, раніше СБУ викрила гендиректора підприємства концерну "Укроборонпром" на розголошенні державної таємниці. Високопосадовець залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого закінчився.

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