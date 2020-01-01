СБУ викрила командира бойового корабля на шпигунстві для російських спецслужб
Сьогодні, 01:40
На співпраці з російськими спецслужбами викрили капітана корабля Військово-морських сил ЗСУ.
Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
"Командир бойового корабля без дозволу свого командування виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Там він розпочав співпрацю із спецслужбами РФ і набув російського громадянства. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передання російським спецслужбам", - розповіли у СБУ.
За даними слідства, отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних сил України.
Як зазначається, у капітана вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.
Наразі розпочато кримінальне провадження щодо військовослужбовця, якого вже усунуто від займаної посади і скасовано допуск до державної таємниці.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила гендиректора підприємства концерну "Укроборонпром" на розголошенні державної таємниці. Високопосадовець залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого закінчився.
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Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
"Командир бойового корабля без дозволу свого командування виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Там він розпочав співпрацю із спецслужбами РФ і набув російського громадянства. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передання російським спецслужбам", - розповіли у СБУ.
За даними слідства, отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних сил України.
Як зазначається, у капітана вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.
Наразі розпочато кримінальне провадження щодо військовослужбовця, якого вже усунуто від займаної посади і скасовано допуск до державної таємниці.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила гендиректора підприємства концерну "Укроборонпром" на розголошенні державної таємниці. Високопосадовець залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого закінчився.
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