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СБУ викрила командира бойового корабля на шпигунстві для російських спецслужб

СБУ викрила командира бойового корабля на шпигунстві для російських спецслужб
На співпраці з російськими спецслужбами викрили капітана корабля Військово-морських сил ЗСУ.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Командир бойового корабля без дозволу свого командування виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Там він розпочав співпрацю із спецслужбами РФ і набув російського громадянства. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передання російським спецслужбам", - розповіли у СБУ.

СБУ викрила командира бойового корабля на шпигунстві для російських спецслужб

За даними слідства, отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних сил України.

Як зазначається, у капітана вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.

СБУ викрила командира бойового корабля на шпигунстві для російських спецслужб

Наразі розпочато кримінальне провадження щодо військовослужбовця, якого вже усунуто від займаної посади і скасовано допуск до державної таємниці.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила гендиректора підприємства концерну "Укроборонпром" на розголошенні державної таємниці. Високопосадовець залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого закінчився.

СБУ викрила командира бойового корабля на шпигунстві для російських спецслужб

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Теги: СБУ, командир, шпигунство
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