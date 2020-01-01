вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На луцьких дорогах оновлюють розмітку

На луцьких дорогах оновлюють розмітку
У Луцьку підрядники працюють на пр. Перемоги та пр. Василя Мойсея, де наносять «пластикову розмітку», що має подовжений термін експлуатації та підвищені світловідбивні якості.

Востаннє така розмітка тут наносилась в 2017 році та чесно «відпрацювала» визначений виробником період часу, - написав у соцмережах радник міського голови Ігор Поліщук.

«Також попереджаємо водіїв про те, що від завтрашнього дня поворот з пр. Перемоги на вул. 8 березня буде заборонений, а на місці розриву буде нанесена подвійна суцільна лінія. Це зменшить аварійність на перехресті вул. Шухевича, пр. Перемоги та вул. 8 березня та дозволить зменшити корки та час проїзду пр. Перемоги зі сторони пр. Соборності», - йдеться в дописі.

На луцьких дорогах оновлюють розмітку
На луцьких дорогах оновлюють розмітку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога, Луцьк, розмітка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинь – лідер по трансплантології в Україні», – ексзаступник міністра охорони здоров'я
Сьогодні, 03:12
На луцьких дорогах оновлюють розмітку
Сьогодні, 02:30
СБУ викрила командира бойового корабля на шпигунстві для російських спецслужб
Сьогодні, 01:40
У Ковелі завершують перший етап реконструкції стадіону «Локомотив»
Сьогодні, 00:34
17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Жахливу дорогу з Луцька до Дольська нарешті відремонтують Жахливу дорогу з Луцька до Дольська нарешті відремонтують
15 травень, 21:17
У Луцьку просять відремонтувати зруйновану дорогу на Мамсурова У Луцьку просять відремонтувати зруйновану дорогу на Мамсурова
13 травень, 10:39
У Луцьку хочуть розробити схему організації дорожнього руху У Луцьку хочуть розробити схему організації дорожнього руху
04 травень, 05:28
У Луцьку зайнялися ремонтом дороги на зупинках громадського транспорту. ФОТО У Луцьку зайнялися ремонтом дороги на зупинках громадського транспорту. ФОТО
01 травень, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинь – лідер по трансплантології в Україні», – ексзаступник міністра охорони здоров'я
Сьогодні, 03:12
 0
На луцьких дорогах оновлюють розмітку
Сьогодні, 02:30
 0
СБУ викрила командира бойового корабля на шпигунстві для російських спецслужб
Сьогодні, 01:40
 0
У Ковелі завершують перший етап реконструкції стадіону «Локомотив»
Сьогодні, 00:34
 0
17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8