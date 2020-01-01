На луцьких дорогах оновлюють розмітку
Сьогодні, 02:30
У Луцьку підрядники працюють на пр. Перемоги та пр. Василя Мойсея, де наносять «пластикову розмітку», що має подовжений термін експлуатації та підвищені світловідбивні якості.
Востаннє така розмітка тут наносилась в 2017 році та чесно «відпрацювала» визначений виробником період часу, - написав у соцмережах радник міського голови Ігор Поліщук.
«Також попереджаємо водіїв про те, що від завтрашнього дня поворот з пр. Перемоги на вул. 8 березня буде заборонений, а на місці розриву буде нанесена подвійна суцільна лінія. Це зменшить аварійність на перехресті вул. Шухевича, пр. Перемоги та вул. 8 березня та дозволить зменшити корки та час проїзду пр. Перемоги зі сторони пр. Соборності», - йдеться в дописі.
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Востаннє така розмітка тут наносилась в 2017 році та чесно «відпрацювала» визначений виробником період часу, - написав у соцмережах радник міського голови Ігор Поліщук.
«Також попереджаємо водіїв про те, що від завтрашнього дня поворот з пр. Перемоги на вул. 8 березня буде заборонений, а на місці розриву буде нанесена подвійна суцільна лінія. Це зменшить аварійність на перехресті вул. Шухевича, пр. Перемоги та вул. 8 березня та дозволить зменшити корки та час проїзду пр. Перемоги зі сторони пр. Соборності», - йдеться в дописі.
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