На луцьких дорогах оновлюють розмітку

У Луцьку підрядники працюють на пр. Перемоги та пр. Василя Мойсея, де наносять «пластикову розмітку», що має подовжений термін експлуатації та підвищені світловідбивні якості.Востаннє така розмітка тут наносилась в 2017 році та чесно «відпрацювала» визначений виробником період часу, - написав у соцмережах радник міського голови«Також попереджаємо водіїв про те, що від завтрашнього дня поворот з пр. Перемоги на вул. 8 березня буде заборонений, а на місці розриву буде нанесена подвійна суцільна лінія. Це зменшить аварійність на перехресті вул. Шухевича, пр. Перемоги та вул. 8 березня та дозволить зменшити корки та час проїзду пр. Перемоги зі сторони пр. Соборності», - йдеться в дописі.