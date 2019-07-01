Російські найманці обладнують нові позиції на Донбасі, – розвідка





Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони. Повідомляє



"Попри задеклароване зниження ступеня бойової готовності російсько-окупаційних військ, з початку поточного тижня противник продовжує нарощувати заходи бойової підготовки. Зокрема, з 15 червня ц. р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК розпочаті збори з корегувальниками артилерійського вогню, снайперами, гранатометниками, розрахунками протитанкових ракетних комплексів та командирами артилерійських розрахунків. Зазначені заходи проводяться на всіх полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.



Крім того, за словами Гуцуляка, противник укріплює старі та обладнує нові інженерні споруди, а також відновлює мінно-вибухові загородження через збільшення випадків несанкціонованого спрацювання їх елементів. Контроль та перевірка виконання зазначених робіт здійснюється офіцерами штабів армійських корпусів російських окупаційних військ із виїздом на об’єкти та складанням відповідних актів і фотозвітів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Командування російських окупаційних військ збільшило кількість заходів з бойової підготовки корегувальників артилерійського вогню, снайперів та гранатометників.Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборониз посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони. Повідомляє Укрінформ "Попри задеклароване зниження ступеня бойової готовності російсько-окупаційних військ, з початку поточного тижня противник продовжує нарощувати заходи бойової підготовки. Зокрема, з 15 червня ц. р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК розпочаті збори з корегувальниками артилерійського вогню, снайперами, гранатометниками, розрахунками протитанкових ракетних комплексів та командирами артилерійських розрахунків. Зазначені заходи проводяться на всіх полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.Крім того, за словами Гуцуляка, противник укріплює старі та обладнує нові інженерні споруди, а також відновлює мінно-вибухові загородження через збільшення випадків несанкціонованого спрацювання їх елементів. Контроль та перевірка виконання зазначених робіт здійснюється офіцерами штабів армійських корпусів російських окупаційних військ із виїздом на об’єкти та складанням відповідних актів і фотозвітів.

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