Курс валют у Луцьку на 17 червня





Євро при купівлі становить – 29.95, продажу – 30.09.



Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.65, продаж – 6.70.

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