Ранок 17 червня: в Україні – 758 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 55
Сьогодні, 09:19
Станом на ранок 17 червня в Україні підтверджені 33 234 випадки COVID-19, з них 14 943 людини одужали, 943 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджені 758 випадків.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 517 995, методом ІФА.
Усього захворювання підтверджене у 2445 дітей та 5650 медиків. Госпіталізації потребували 9390 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 327 пацієнтів. 23 844 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3370 медпрацівників.
Загалом випадки підтверджені:
Вінницька обл. — 1500 (915 одужали);
Волинська обл. — 1554 (490 одужали);
Дніпропетровська обл. — 1012 (726 одужали);
Донецька обл. — 338 (130 одужали);
Житомирська обл. — 1147 (574 одужали);
Закарпатська обл. — 1808 (745 одужали);
Запорізька обл. — 538 (366 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1849 (1044 одужали);
м. Київ — 4026 (1230 одужали);
Київська обл. — 2078 (867 одужали);
Кіровоградська обл. — 592 (493 одужали);
Луганська обл. — 66 (42 одужали);
Львівська обл. — 3227 (644 одужали);
Миколаївська обл. — 323 (217 одужали);
Одеська обл. — 1158 (426 одужали);
Полтавська обл. — 281 (259 одужали);
Рівненська обл. — 2499 (1379 одужали);
Сумська обл. — 230 (169 одужали);
Тернопільська обл. — 1510 (1033 одужали);
Харківська обл. — 1652 (774 одужали);
Херсонська обл. — 183 (174 одужали);
Хмельницька обл. — 577 (435 одужали);
Черкаська обл. — 564 (369 одужали);
Чернівецька обл. — 4082 (1328 одужали);
Чернігівська обл. — 440 (107 одужали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 517 995, методом ІФА.
Усього захворювання підтверджене у 2445 дітей та 5650 медиків. Госпіталізації потребували 9390 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 327 пацієнтів. 23 844 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3370 медпрацівників.
Загалом випадки підтверджені:
Вінницька обл. — 1500 (915 одужали);
Волинська обл. — 1554 (490 одужали);
Дніпропетровська обл. — 1012 (726 одужали);
Донецька обл. — 338 (130 одужали);
Житомирська обл. — 1147 (574 одужали);
Закарпатська обл. — 1808 (745 одужали);
Запорізька обл. — 538 (366 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1849 (1044 одужали);
м. Київ — 4026 (1230 одужали);
Київська обл. — 2078 (867 одужали);
Кіровоградська обл. — 592 (493 одужали);
Луганська обл. — 66 (42 одужали);
Львівська обл. — 3227 (644 одужали);
Миколаївська обл. — 323 (217 одужали);
Одеська обл. — 1158 (426 одужали);
Полтавська обл. — 281 (259 одужали);
Рівненська обл. — 2499 (1379 одужали);
Сумська обл. — 230 (169 одужали);
Тернопільська обл. — 1510 (1033 одужали);
Харківська обл. — 1652 (774 одужали);
Херсонська обл. — 183 (174 одужали);
Хмельницька обл. — 577 (435 одужали);
Черкаська обл. — 564 (369 одужали);
Чернівецька обл. — 4082 (1328 одужали);
Чернігівська обл. — 440 (107 одужали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Від коронавірусу померла волинянка: хворобу підтвердили після смерті
16 червень, 19:10
Серед жителів Володимира – 8 нововиялених інфікованих коронавірусом
16 червень, 16:53
У Луцьку через недотримання карантину можуть закрити ринки
16 червень, 15:46
Коментарі 1
Дуже мало в Україні проводять тестування населення на коронавірус, дуже мало. За 100 днів хвороби в Україні зробити всього 517 995 проб. Нас чекає страшенний спалах попереду. Протестувати всього трохи більше півмільйона населення на 40 млн. жителів, це просто пшик, нічого не варте. Медики бездіять. Брєд сивої кобили. Отримувати зарплати в два три рази більше ніж 10430 грн., тобто середньої зарплати в Україні і не проводити масове тестування. Жах.
Вибір редактора
Останні новини
Потяг «Ковель–Київ» продовжить курсувати
Сьогодні, 09:23
Ранок 17 червня: в Україні – 758 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 55
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку на 17 червня
Сьогодні, 09:09
У волинському музеї можна онлайн переглянути виставки
Сьогодні, 08:12