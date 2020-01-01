Ранок 17 червня: в Україні – 758 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 55





Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.



Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 517 995, методом ІФА.



Усього захворювання підтверджене у 2445 дітей та 5650 медиків. Госпіталізації потребували 9390 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 327 пацієнтів. 23 844 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3370 медпрацівників.



Загалом випадки підтверджені:



Вінницька обл. — 1500 (915 одужали);

Волинська обл. — 1554 (490 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1012 (726 одужали);

Донецька обл. — 338 (130 одужали);

Житомирська обл. — 1147 (574 одужали);

Закарпатська обл. — 1808 (745 одужали);

Запорізька обл. — 538 (366 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1849 (1044 одужали);

м. Київ — 4026 (1230 одужали);

Київська обл. — 2078 (867 одужали);

Кіровоградська обл. — 592 (493 одужали);

Луганська обл. — 66 (42 одужали);

Львівська обл. — 3227 (644 одужали);

Миколаївська обл. — 323 (217 одужали);

Одеська обл. — 1158 (426 одужали);

Полтавська обл. — 281 (259 одужали);

Рівненська обл. — 2499 (1379 одужали);

Сумська обл. — 230 (169 одужали);

Тернопільська обл. — 1510 (1033 одужали);

Харківська обл. — 1652 (774 одужали);

Херсонська обл. — 183 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 577 (435 одужали);

Черкаська обл. — 564 (369 одужали);

Чернівецька обл. — 4082 (1328 одужали);

Чернігівська обл. — 440 (107 одужали).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на ранок 17 червня в Україні підтверджені 33 234 випадки COVID-19, з них 14 943 людини одужали, 943 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджені 758 випадків.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 517 995, методом ІФА.Усього захворювання підтверджене у 2445 дітей та 5650 медиків. Госпіталізації потребували 9390 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 327 пацієнтів. 23 844 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3370 медпрацівників.Загалом випадки підтверджені:Вінницька обл. — 1500 (915 одужали);Волинська обл. — 1554 (490 одужали);Дніпропетровська обл. — 1012 (726 одужали);Донецька обл. — 338 (130 одужали);Житомирська обл. — 1147 (574 одужали);Закарпатська обл. — 1808 (745 одужали);Запорізька обл. — 538 (366 одужали);Івано-Франківська обл. — 1849 (1044 одужали);м. Київ — 4026 (1230 одужали);Київська обл. — 2078 (867 одужали);Кіровоградська обл. — 592 (493 одужали);Луганська обл. — 66 (42 одужали);Львівська обл. — 3227 (644 одужали);Миколаївська обл. — 323 (217 одужали);Одеська обл. — 1158 (426 одужали);Полтавська обл. — 281 (259 одужали);Рівненська обл. — 2499 (1379 одужали);Сумська обл. — 230 (169 одужали);Тернопільська обл. — 1510 (1033 одужали);Харківська обл. — 1652 (774 одужали);Херсонська обл. — 183 (174 одужали);Хмельницька обл. — 577 (435 одужали);Черкаська обл. — 564 (369 одужали);Чернівецька обл. — 4082 (1328 одужали);Чернігівська обл. — 440 (107 одужали).

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