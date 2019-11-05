Потяг «Ковель–Київ» продовжить курсувати





Про це журналісту



За словами представниці компанії, поїзд № 98/97 і надалі курсуватиме через день (по непарних числах з Ковеля).



Рішення про скасування та поновлення потягів приймається в обласних державних адміністраціях.



Наразі продаж квитків до Києва відкритий, тож всі охочі можуть придбати проїзний документ і відправитися до столиці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потяг «Ковель–Київ» продовжить курсувати через день.Про це журналісту «Ковель медіа» повідомили у контакт-центрі «Укрзалізниці».За словами представниці компанії, поїзд № 98/97 і надалі курсуватиме через день (по непарних числах з Ковеля).Рішення про скасування та поновлення потягів приймається в обласних державних адміністраціях.Наразі продаж квитків до Києва відкритий, тож всі охочі можуть придбати проїзний документ і відправитися до столиці.

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