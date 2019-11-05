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Потяг «Ковель–Київ» продовжить курсувати

Потяг «Ковель–Київ» продовжить курсувати
Потяг «Ковель–Київ» продовжить курсувати через день.

Про це журналісту «Ковель медіа» повідомили у контакт-центрі «Укрзалізниці».

За словами представниці компанії, поїзд № 98/97 і надалі курсуватиме через день (по непарних числах з Ковеля).

Рішення про скасування та поновлення потягів приймається в обласних державних адміністраціях.

Наразі продаж квитків до Києва відкритий, тож всі охочі можуть придбати проїзний документ і відправитися до столиці.
Потяг «Ковель–Київ» продовжить курсувати

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Теги: потяг, Київ, Ковель
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