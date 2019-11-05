Потяг «Ковель–Київ» продовжить курсувати
Сьогодні, 09:23
Потяг «Ковель–Київ» продовжить курсувати через день.
Про це журналісту «Ковель медіа» повідомили у контакт-центрі «Укрзалізниці».
За словами представниці компанії, поїзд № 98/97 і надалі курсуватиме через день (по непарних числах з Ковеля).
Рішення про скасування та поновлення потягів приймається в обласних державних адміністраціях.
Наразі продаж квитків до Києва відкритий, тож всі охочі можуть придбати проїзний документ і відправитися до столиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це журналісту «Ковель медіа» повідомили у контакт-центрі «Укрзалізниці».
За словами представниці компанії, поїзд № 98/97 і надалі курсуватиме через день (по непарних числах з Ковеля).
Рішення про скасування та поновлення потягів приймається в обласних державних адміністраціях.
Наразі продаж квитків до Києва відкритий, тож всі охочі можуть придбати проїзний документ і відправитися до столиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підприємець із хобі авіатора патрулюватиме волинські ліси з висоти пташиного польоту. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
Потяг «Ковель–Київ» продовжить курсувати
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 17 червня
Сьогодні, 09:09