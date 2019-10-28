У «Суперновій» за акційними умовами продаються ексклюзивні 3-кімнатні квартири*





ЧОМУ КВАРТИРИ ЕКСКЛЮЗИВНІ?



У «Супернові» донедавна не було трикімнатних квартир. Таке житло запланували лише у сьомому «великому» будинку, який почали зводити на початку цього року, - йдеться на сайті забудовника.



Є два варіанти таких квартир із «дзеркальним» плануванням: в одному випадку спальні (14,2 м2 та 11,19 м2) і кухня (14,29 м2) – ліворуч коридору, а вітальня (17,71 м2) – праворуч, в іншому випадку – навпаки.





Особливість «великого» будинку у тому, що тут буде шість під’їздів, а перший поверх запланований під комерцію.



ЯКОЮ БУДЕ «СУПЕРНОВА»?



ЖК «Супернова» – це вісім окремих будинків, перший із яких почали будувати у 2016 році. Чотири будинки уже здали в експлуатацію, у п’ятому – утеплюють фасад, проводять внутрішні комунікації.



Також триває будівництво двох секцій «великого» будинку. В одній із секцій уже змурували четвертий поверх, в іншій – другий.



Уже зараз «Супернова» є одним із найбільших комплексів у Луцьку. Загалом тут буде більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га, що дозволило облаштувати просторий дитячий майданчик, відділене місце для парковки, а також – зони для відпочинку із благоустроєм.



А ще «Супернова» – це єдиний житловий комплекс у Луцьку, про який зняли десятки відео: проморолики із 3D-графікою та спеціально написаними піснями, мальовничі сходи і заходи сонця на фоні пейзажів Старого Луцька та навіть концерт симфонічного оркестру на даху. Відео дивіться за





Про деталі акції та планування запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



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