У «Суперновій» за акційними умовами продаються ексклюзивні 3-кімнатні квартири*
Сьогодні, 09:38
За акційними умовами продаються трикімнатні квартири площею 76,13 м2 у новому будинку ЖК «Супернова». Ціна – $ 44 900, перший внесок – від 10%.
ЧОМУ КВАРТИРИ ЕКСКЛЮЗИВНІ?
У «Супернові» донедавна не було трикімнатних квартир. Таке житло запланували лише у сьомому «великому» будинку, який почали зводити на початку цього року, - йдеться на сайті забудовника.
Є два варіанти таких квартир із «дзеркальним» плануванням: в одному випадку спальні (14,2 м2 та 11,19 м2) і кухня (14,29 м2) – ліворуч коридору, а вітальня (17,71 м2) – праворуч, в іншому випадку – навпаки.
Особливість «великого» будинку у тому, що тут буде шість під’їздів, а перший поверх запланований під комерцію.
ЯКОЮ БУДЕ «СУПЕРНОВА»?
ЖК «Супернова» – це вісім окремих будинків, перший із яких почали будувати у 2016 році. Чотири будинки уже здали в експлуатацію, у п’ятому – утеплюють фасад, проводять внутрішні комунікації.
Також триває будівництво двох секцій «великого» будинку. В одній із секцій уже змурували четвертий поверх, в іншій – другий.
Уже зараз «Супернова» є одним із найбільших комплексів у Луцьку. Загалом тут буде більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га, що дозволило облаштувати просторий дитячий майданчик, відділене місце для парковки, а також – зони для відпочинку із благоустроєм.
А ще «Супернова» – це єдиний житловий комплекс у Луцьку, про який зняли десятки відео: проморолики із 3D-графікою та спеціально написаними піснями, мальовничі сходи і заходи сонця на фоні пейзажів Старого Луцька та навіть концерт симфонічного оркестру на даху. Відео дивіться за посиланням.
Про деталі акції та планування запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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ЧОМУ КВАРТИРИ ЕКСКЛЮЗИВНІ?
У «Супернові» донедавна не було трикімнатних квартир. Таке житло запланували лише у сьомому «великому» будинку, який почали зводити на початку цього року, - йдеться на сайті забудовника.
Є два варіанти таких квартир із «дзеркальним» плануванням: в одному випадку спальні (14,2 м2 та 11,19 м2) і кухня (14,29 м2) – ліворуч коридору, а вітальня (17,71 м2) – праворуч, в іншому випадку – навпаки.
Особливість «великого» будинку у тому, що тут буде шість під’їздів, а перший поверх запланований під комерцію.
ЯКОЮ БУДЕ «СУПЕРНОВА»?
ЖК «Супернова» – це вісім окремих будинків, перший із яких почали будувати у 2016 році. Чотири будинки уже здали в експлуатацію, у п’ятому – утеплюють фасад, проводять внутрішні комунікації.
Також триває будівництво двох секцій «великого» будинку. В одній із секцій уже змурували четвертий поверх, в іншій – другий.
Уже зараз «Супернова» є одним із найбільших комплексів у Луцьку. Загалом тут буде більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га, що дозволило облаштувати просторий дитячий майданчик, відділене місце для парковки, а також – зони для відпочинку із благоустроєм.
А ще «Супернова» – це єдиний житловий комплекс у Луцьку, про який зняли десятки відео: проморолики із 3D-графікою та спеціально написаними піснями, мальовничі сходи і заходи сонця на фоні пейзажів Старого Луцька та навіть концерт симфонічного оркестру на даху. Відео дивіться за посиланням.
Про деталі акції та планування запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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