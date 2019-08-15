Підприємець із хобі авіатора патрулюватиме волинські ліси з висоти пташиного польоту. ФОТО, ВІДЕО

Олександр Кватирко. На добровільній основі надавати такі послуги погодився пілот Олександр Шумський.



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Практика давно поширена у Європі та США. Власники приватних літаків, які мають відповідну ліцензію на польоти, не просто вдосконалюють свої навики, а водночас патрулюють лісові масиви. У випадку виявлення задимлення чи загоряння миттєво скидають координати лісівникам чи рятувальникам.



Оперативність виявлення під час пожежі – головна запорука успішної локалізації вогню з мінімальними наслідками.







Олександр Шумський переконує, що давно захоплюється авіацією, має ліцензію приватного пілота.



«Цього року, літаючи над лісами Житомирщини та Київщини – це якраз був період масштабних пожеж – зрозумів, наскільки жахливою є ситуація із вогнем, якої шкоди він завдає. Я побачив це на власні очі, тому був надзвичайно вражений», – розповідає Олександр Шумський: «Якось під час зустрічі з Олександром Михайловичем (начальник управління Олександр Кватирко, – ред.), ми розговорилися про це. Він розповів, що колись практика авіаспостереження у лісівників уже була, і це працювало досить ефективно. Так і вирішили відновити. Не бачу взагалі нічого проблемного. Адже я здійснюю польоти, маю з собою засоби навігації, ми без проблем можемо злагоджено працювати із лісівниками у передачі інформації», – Олександр Шумський зазначає, що таким чином хоче допомогти лісівникам і заодно привернути увагу до авіації. Адже насправді в Україні цей напрямок потребує розвитку.



Як розповідає Олександр Шумський, видимість із літаків, якими він здійснює польоти, – в межах 50 кілометрів. Це означає, що одразу є можливість охопити значну територію. Жодне наземне спостереження не дає такої оглядовості. Особливо це ефективно і під час локалізації пожежі, коли треба оперативно визначити всі осередки загоряння. Наземним способом зробити це так швидко неможливо.



Авіапатрулювання лісів посилить ефективність застосування систем відоеспостерження, що працюють на базі держлісгоспів області. Таким чином волинські ліси будуть під постійним наглядом із повітря.



Олександр Кватирко каже, що у першу чергу вдячний Олександрові Шумському за ініціативу, небайдужість та справді патріотичну позицію.







«Насправді у нас дуже мало подібних прикладів. А це – реальна допомога усій лісовій галузі Волині. Авіаспостереження у пожежонебезпечний період – ефективний, перевірений роками метод», – зазначає начальник управління Олександр Кватирко.



Розповідає, що ще 5 років тому авіація була активно задіяна у лісових масивах на рівні всієї країни. Проте з часом, коли лісове господарство втратило державне фінансування, така практика відійшла – через брак коштів. Про закордонний досвід залучення приватних літаків до спостереження за лісами чули неодноразово. Лісівники сподіваються, це стане гарним зразком і стартом для інших представників бізнесу, хто має подібні захоплення та можливості.







«Протягом трьох останніх років в області вдавалося зберегти лісові масиви від загоряння. Проте цієї весни – через постійні підпали сухої трави на полях та лугах, що межують із лісовими масивами, вогонь неодноразово переходив до лісу. Таким чином цього року пожежами було охоплено 89 гектарів лісових площ. Попереду літо, триває пожежонебезпечний період. Застосування авіаспостереження – надзвичайно важливе саме зараз. Це справді суттєва підтримка працівникам державної лісової охорони», – зазначає перший заступник начальника управління Руслан Войцеховський.



Сам Олександр Шумський упевнений, що у таких його діях немає нічого надзвичайного. Переконаний, що багато хто із приватних підприємців має змогу таким чином підтримати і лісівників, і рятувальників у їхній роботі.



«Ми всі відповідальні за наші ліси. Радий, що можу допомогти», – зазначає підприємець із хобі авіатора.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 червня за лісовими масивами області ведеться спостереження із залученням авіації. Ініціативу відновити таку практику у пожежонебезпечний період висловив начальник обласного управління. На добровільній основі надавати такі послуги погодився пілотПро це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.Практика давно поширена у Європі та США. Власники приватних літаків, які мають відповідну ліцензію на польоти, не просто вдосконалюють свої навики, а водночас патрулюють лісові масиви. У випадку виявлення задимлення чи загоряння миттєво скидають координати лісівникам чи рятувальникам.Оперативність виявлення під час пожежі – головна запорука успішної локалізації вогню з мінімальними наслідками.Олександр Шумський переконує, що давно захоплюється авіацією, має ліцензію приватного пілота.«Цього року, літаючи над лісами Житомирщини та Київщини – це якраз був період масштабних пожеж – зрозумів, наскільки жахливою є ситуація із вогнем, якої шкоди він завдає. Я побачив це на власні очі, тому був надзвичайно вражений», – розповідає Олександр Шумський: «Якось під час зустрічі з Олександром Михайловичем (начальник управління Олександр Кватирко, – ред.), ми розговорилися про це. Він розповів, що колись практика авіаспостереження у лісівників уже була, і це працювало досить ефективно. Так і вирішили відновити. Не бачу взагалі нічого проблемного. Адже я здійснюю польоти, маю з собою засоби навігації, ми без проблем можемо злагоджено працювати із лісівниками у передачі інформації», – Олександр Шумський зазначає, що таким чином хоче допомогти лісівникам і заодно привернути увагу до авіації. Адже насправді в Україні цей напрямок потребує розвитку.Як розповідає Олександр Шумський, видимість із літаків, якими він здійснює польоти, – в межах 50 кілометрів. Це означає, що одразу є можливість охопити значну територію. Жодне наземне спостереження не дає такої оглядовості. Особливо це ефективно і під час локалізації пожежі, коли треба оперативно визначити всі осередки загоряння. Наземним способом зробити це так швидко неможливо.Авіапатрулювання лісів посилить ефективність застосування систем відоеспостерження, що працюють на базі держлісгоспів області. Таким чином волинські ліси будуть під постійним наглядом із повітря.Олександр Кватирко каже, що у першу чергу вдячний Олександрові Шумському за ініціативу, небайдужість та справді патріотичну позицію.«Насправді у нас дуже мало подібних прикладів. А це – реальна допомога усій лісовій галузі Волині. Авіаспостереження у пожежонебезпечний період – ефективний, перевірений роками метод», – зазначає начальник управління Олександр Кватирко.Розповідає, що ще 5 років тому авіація була активно задіяна у лісових масивах на рівні всієї країни. Проте з часом, коли лісове господарство втратило державне фінансування, така практика відійшла – через брак коштів. Про закордонний досвід залучення приватних літаків до спостереження за лісами чули неодноразово. Лісівники сподіваються, це стане гарним зразком і стартом для інших представників бізнесу, хто має подібні захоплення та можливості.«Протягом трьох останніх років в області вдавалося зберегти лісові масиви від загоряння. Проте цієї весни – через постійні підпали сухої трави на полях та лугах, що межують із лісовими масивами, вогонь неодноразово переходив до лісу. Таким чином цього року пожежами було охоплено 89 гектарів лісових площ. Попереду літо, триває пожежонебезпечний період. Застосування авіаспостереження – надзвичайно важливе саме зараз. Це справді суттєва підтримка працівникам державної лісової охорони», – зазначає перший заступник начальника управлінняСам Олександр Шумський упевнений, що у таких його діях немає нічого надзвичайного. Переконаний, що багато хто із приватних підприємців має змогу таким чином підтримати і лісівників, і рятувальників у їхній роботі.«Ми всі відповідальні за наші ліси. Радий, що можу допомогти», – зазначає підприємець із хобі авіатора.

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