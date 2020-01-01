55 нових випадків і 3 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 червня

За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 10, Луцький район – 3, Ковельський район – 11, Володимир-Волинський район –10, Ратнівський район – 10, Горохівський район – 3, м.Нововолинськ – 2, Ківерцівський район – 2, Камінь-Каширський район – 2, по одному випадку у Маневицькому та Шацькому районах.Одужало за добу 30 осіб. Три випадки хвороби завершились летально (померли мешканці Володимир-Волинського, Ковельського та Ратнівського районів), - інформують у Волинській ОДА.Загалом станом на 9.30 год. 17 червня в області зареєстрували 1554 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 492 особи. 48 випадків хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 308 випадків, в т.ч. 7 летальних;• Луцький район – 117 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 260 випадків, в тому числі 9 летальних;• Ківерцівський район – 206 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 176 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 92 випадки, в т.ч. 6 летальних;• Іваничівський район – 24 випадки;• Камінь-Каширський район – 75 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Маневицький район – 60 випадків, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 56 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Горохівський район – 39 випадків;• Ратнівський район – 34 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Любомльський район – 26 випадків;• Любешівський район – 24 випадки;• Турійський район – 23 випадки;• Рожищенський район – 12 випадків;• Локачинський район – 11 випадків;• Шацький район – 11 випадків.За попередню добу надійшло 66 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 10365 осіб, в тому числі за останню добу – 210 осіб.