Через демонтаж Старого ринку перекрили рух вулицею
Сьогодні, 09:57
Рух транспорту вулицею Замковою у Луцьку припинили із 7 ранку 17 червня до повного завершення робіт із демонтажу тимчасових споруд Старого ринку.
Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради 12 червня, – пишуть на сайті Луцькради.
У Луцькраді мають на меті забезпечити безпеку учасників дорожнього руху, тож на час робіт із демонтажу рух вулицею припиняють.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Головне фото – ілюстративне.
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Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради 12 червня, – пишуть на сайті Луцькради.
У Луцькраді мають на меті забезпечити безпеку учасників дорожнього руху, тож на час робіт із демонтажу рух вулицею припиняють.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Головне фото – ілюстративне.
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Коментарі 1
Рейдерську міську раду ГЕТЬ!!!!!
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