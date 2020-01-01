Через демонтаж Старого ринку перекрили рух вулицею





Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради 12 червня, –



У Луцькраді мають на меті забезпечити безпеку учасників дорожнього руху, тож на час робіт із демонтажу рух вулицею припиняють.



Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.



Головне фото – ілюстративне.

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