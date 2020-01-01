У Луцьку визначили найкращі соціальні проєкти





Про це йшлося у середу, 17 червня, під час засідання виконкому Луцькради.



Нагадаємо,



Так, вибороли перемогу в конкурсі 4 найкращі ідеї: дискусійний клуб «Книга для особливої мами», «Тріада успіху: діти – батьки – педагоги», «Лікарняний клоун», «#LutskFamily Fest-ONLINE».



Загалом на реалізацію проєктів витратять 75 752,45 гривень з бюджету міської територіальної громади в рамках програми надання інтегрованих соціальних послуг з питань сім’ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку визначили переможців конкурсу соціальних проєктів, спрямованих на вирішення проблем сімей чи осіб, які опинились в складних життєвих обставинах у 2020 році.Про це йшлося у середу, 17 червня, під час засідання виконкому Луцькради.Нагадаємо, конкурс оголосили ще у лютому цього року . Тривав він у декілька етапів, у результаті яких обрали переможців.Так, вибороли перемогу в конкурсі 4 найкращі ідеї: дискусійний клуб «Книга для особливої мами», «Тріада успіху: діти – батьки – педагоги», «Лікарняний клоун», «#LutskFamily Fest-ONLINE».Загалом на реалізацію проєктів витратять 75 752,45 гривень з бюджету міської територіальної громади в рамках програми надання інтегрованих соціальних послуг з питань сім’ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

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