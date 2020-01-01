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У Луцьку визначили найкращі соціальні проєкти

У Луцьку визначили найкращі соціальні проєкти
У Луцьку визначили переможців конкурсу соціальних проєктів, спрямованих на вирішення проблем сімей чи осіб, які опинились в складних життєвих обставинах у 2020 році.

Про це йшлося у середу, 17 червня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, конкурс оголосили ще у лютому цього року. Тривав він у декілька етапів, у результаті яких обрали переможців.

Так, вибороли перемогу в конкурсі 4 найкращі ідеї: дискусійний клуб «Книга для особливої мами», «Тріада успіху: діти – батьки – педагоги», «Лікарняний клоун», «#LutskFamily Fest-ONLINE».

Загалом на реалізацію проєктів витратять 75 752,45 гривень з бюджету міської територіальної громади в рамках програми надання інтегрованих соціальних послуг з питань сім’ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

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Теги: Луцьк, соціальні проекти
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