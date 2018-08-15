У центральному парку Луцька поставлять кіоск для лопат і граблів
Сьогодні, 10:31
У Луцьку погодили розміщення тимчасових споруд некомерційного призначення на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Про це йшлося у середу, 17 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
Із проханням узаконити розміщення тимчасових споруд у парку звернулося КП «Парки та сквери Луцька». Як повідомив директор підприємства Богдан Феденчук, йдеться про металевий кіоск із навісом.
«Там планують зберігати інвентар, зокрема граблі, лопати», - сказав Феденчук.
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Про це йшлося у середу, 17 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
Із проханням узаконити розміщення тимчасових споруд у парку звернулося КП «Парки та сквери Луцька». Як повідомив директор підприємства Богдан Феденчук, йдеться про металевий кіоск із навісом.
«Там планують зберігати інвентар, зокрема граблі, лопати», - сказав Феденчук.
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