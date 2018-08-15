У центральному парку Луцька поставлять кіоск для лопат і граблів





Про це йшлося у середу, 17 червня, під час засідання виконкому Луцькради.



Із проханням узаконити розміщення тимчасових споруд у парку звернулося КП «Парки та сквери Луцька». Як повідомив директор підприємства Богдан Феденчук, йдеться про металевий кіоск із навісом.



«Там планують зберігати інвентар, зокрема граблі, лопати», - сказав Феденчук.

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