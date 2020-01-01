В Україні триває антинаркотична спецоперація «Мак»
Сьогодні, 17:19
На території України триває оперативно-профілактична операція з умовною назвою «Мак», практичний етап якої триватиме до 24 вересня.
Мета цієї операції — виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків, — повідомляють на сторінці «Поліцейський офіцер громади у Волинській області» у Facebook.
Згідно з статтею 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості до 100 рослин чи конопель у кількості до десяти рослин – тягнуть за собою накладення штрафу від 18 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин. Якщо ж кількість таких рослин більша, то особі, яка їх вирощувала, загрожує кримінальна відповідальність.
Згідно зі ст. 310 ККУ, за незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин, конопель у кількості від 10 до 50 рослин передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.
А вже за незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Посіви маку на території нашої держави дозволені лише спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.
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Мета цієї операції — виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків, — повідомляють на сторінці «Поліцейський офіцер громади у Волинській області» у Facebook.
Згідно з статтею 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості до 100 рослин чи конопель у кількості до десяти рослин – тягнуть за собою накладення штрафу від 18 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин. Якщо ж кількість таких рослин більша, то особі, яка їх вирощувала, загрожує кримінальна відповідальність.
Згідно зі ст. 310 ККУ, за незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин, конопель у кількості від 10 до 50 рослин передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.
А вже за незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Посіви маку на території нашої держави дозволені лише спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.
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