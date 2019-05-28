Андрій Разумовський розповів, як компанія «LeBruk» пережила карантин*

Андрієм Разумовським.



А ще він розповів про новий вид бруківки, що зовсім скоро з’явиться на будівельному ринку України, та який тип бруківки і якого виробника лежить у нього на подвір’ї, - пише видання



Андрію Руслановичу, як компанія LeBruk пережила карантин?



На жаль, карантинні обмеження на Волині та загалом в Україні ще тривають. При цьому, роботи по вкладанню бруківки на всіх об’єктах, крім міських, ми не зупиняли. Лише протягом кількох тижнів, у пік розвитку коронавірусу, не працювало виробництво. Решту часу ми працювали з дотримання всіх вимог і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.



Наразі виробництво бруківки повноцінно функціонує. Наші бригади виконують заплановані роботи по облаштуванню доріжок у Центральному парку Луцька, також будемо працювати у міських дворах.



Які види бруківки від LeBruk користуються найбільшою популярністю?



На різні об’єкти ми пропонуємо оптимальну бруківку, яка підходить за експлуатаційними параметрами. Хочу зауважити, що серед наших клієнтів все більше оптових замовників. Хоча, звичайно, ми повноцінно працюємо із роздрібними замовленнями на вигідних умовах.



А найбільшою популярністю для промислових об’єктів користується бруківка «Котушка», товщина якої – 8 см. Вона міцна, стійка і проста в укладці, коштує від 273.00 грн/м2. «Котушка» має високу морозостійкість, не стирається протягом експлуатації, а також слабо поглинає вологу. Вона міцно з’єднується між собою, тому добре витримує велику вагу та постійні навантаження.

«Котушка»

Підходить для використання на дорожній площадці, автостоянці, АЗС чи навіть на території промислового підприємства, де постійно їздять вантажівки. Саме простота в укладці та високі експлуатаційні характеристики роблять цей вид тротуарної плитки безпрограшним варіантом на території, де потрібна дуже міцна поверхня.



А серед тих людей, які хочуть отримати унікальне подвір’я біля свого приватного будинку, популярністю користуються

«Піксель»

До слова, на прохання наших замовників, в кінці червня 2020 буде запущено виготовлення «Пікселя» товщиною не 6, а 4 см. Відповідно ціна буде дешевшою, відтак вона буде доступнішою для людей.



А які ще нові види бруківки плануєте почати виробляти найближчим часом?



Наразі працюємо над технологією виготовлення еко-бруківки. Такий вид бруківки матиме гарні експлуатаційні характеристики для того, аби викладати її на подвір’ї приватних будинків, або там, де рух автомобілів обмежений.



Яка акція на вашу бруківку наразі актуальна?



Пропонуємо бруківку «Носталіт», товщина якої 4 см, за акційною ціною — 149.00 грн/м2 при замовленні від 100 квадратних метрів. Ми влаштовуємо такі акції не через зменшення попиту, а через коливання цін на матеріали: піску, цементу, щебню. Крім того є інші фактори, які впливають на вартість. Отож, якщо зменшується вартість виробництва, то зменшується об’єктивна вартість бруківки.



Бруківка якої моделі та якої компанії лежить в дворі вашого будинку?



Використовую тільки нашу бруківку. На подвір’ї біля мого старого будинку лежить «Цеглинка», яка підходила по дизайну.

«Цеглинка»

А якщо говорити про новий будинок, то там буде лежати безшовний «Піксель» із технологією «COLORMIX».



Хочу зауважити, що сьогодні технологія «COLORMIX» є передовою, адже дозволяє змішувати фарби і отримувати в результаті надзвичайно гарні кольорові рішення, до 20 різних варіантів. Щодо ціни на таку бруківку, то вона незначно дорожча, але виглядає надзвичайно приваблива.



Ви починали виробництво бруківки з однієї лінії виробництва. Чи очікували, що він так розшириться?



Перша бруківка в історії нашої компанії була виготовлена на орендованому обладнанні вітчизняного виробництва, яке ми реконструювали та запустили в експлуатацію. Одним з перших наших об’єктів, який ми пам’ятаємо досі і який виклали бруківкою власного виробництва, була територія навколо колишнього дитячого кафе «Мадагаскар», що у Луцьку, на проспекті Молоді. Приємно, що покриття слугує ще досі.



У 2009 році ми придбали вже власне обладнання, з кожним роком нарощуючи об’єми виробництва. А у 2017 році запустили в експлуатацію ще одну виробничу лінію, придбавши нове обладнання у країнах Скандинавії.



При потребі можемо виготовляти до 1 000 м2 бруківки в день. А в середньому LeBruk виробляє за добу 600-700 м2.



Де на вулицях Луцька укладена бруківка LeBruk?



Нею укладені в Луцьку пішохідні частини вулиць Лесі Українки, Крилова, Пушкіна, Гулака-Артемовського, Степана Бандери, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та інші об'єкти.



А система контролю якості змінилась за час існування компанії?



Насправді система контролю якості незмінна. На виробництві є відповідальна за це людина, яка здійснює контрольні заміри, відбирає лабораторні зразки.



Чи залучаєте іноземний досвід для виробництва бруківки?



Від самого початку діяльності на виробництво були залучені консультанти-технологи зі Словаччини. Нові знання та ідеї привозимо зі спеціалізованих виставок та форумів з Польщі та Німеччини.



Хто створює дизайн бруківки?



Над дизайном працюють спеціалісти LeBruk у співпраці із іноземними колегами. Часом робимо це власними силами. Наприклад, зовнішній вигляд верхнього шару бруківки «Носталіт» ми придумали із нашим директором Сергієм Стрихарчуком.



Окрім бруківки, що ще виготовляє LeBruk?



Виготовляємо також супутню продукцію, яка використовується в елементах благоустрою, під час будівництва доріг чи доріжок, - бетонні дорожні бордюри, пішохідні бордюри (поребрики), водовідвідні лотки, декоративні смітники, клумби, навіть стінові матеріали, блоки для огорожі. Також виготовляємо фундаментні бетонні блоки.



Назвіть 5 слів, якими найкраще можна означити бруківку компанії LeBruk.



- Міцна

- Надійна

- Стильна

- Практична

- Доступна



Автор фото - Павло Березюк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про історію успіху компанії LeBruk , найпопулярніші види бруківки, соціальну відповідальність бізнесу та як підприємство пережило карантин - у розмові із інвестором компаніїА ще він розповів про новий вид бруківки, що зовсім скоро з’явиться на будівельному ринку України, та який тип бруківки і якого виробника лежить у нього на подвір’ї, - пише видання t1.ua. На жаль, карантинні обмеження на Волині та загалом в Україні ще тривають. При цьому, роботи по вкладанню бруківки на всіх об’єктах, крім міських, ми не зупиняли. Лише протягом кількох тижнів, у пік розвитку коронавірусу, не працювало виробництво. Решту часу ми працювали з дотримання всіх вимог і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.Наразі виробництво бруківки повноцінно функціонує. Наші бригади виконують заплановані роботи по облаштуванню доріжок у Центральному парку Луцька, також будемо працювати у міських дворах.На різні об’єкти ми пропонуємо оптимальну бруківку, яка підходить за експлуатаційними параметрами. Хочу зауважити, що серед наших клієнтів все більше оптових замовників. Хоча, звичайно, ми повноцінно працюємо із роздрібними замовленнями на вигідних умовах.А найбільшою популярністю для промислових об’єктів користується бруківка «Котушка», товщина якої – 8 см. Вона міцна, стійка і проста в укладці, коштує від 273.00 грн/м2. «Котушка» має високу морозостійкість, не стирається протягом експлуатації, а також слабо поглинає вологу. Вона міцно з’єднується між собою, тому добре витримує велику вагу та постійні навантаження.Підходить для використання на дорожній площадці, автостоянці, АЗС чи навіть на території промислового підприємства, де постійно їздять вантажівки. Саме простота в укладці та високі експлуатаційні характеристики роблять цей вид тротуарної плитки безпрограшним варіантом на території, де потрібна дуже міцна поверхня.А серед тих людей, які хочуть отримати унікальне подвір’я біля свого приватного будинку, популярністю користуються «Носталіт» (ціна — 205.00 грн/м2) та «Піксель» (ціна — 225.00 грн/м2).До слова, на прохання наших замовників, в кінці червня 2020 буде запущено виготовлення «Пікселя» товщиною не 6, а 4 см. Відповідно ціна буде дешевшою, відтак вона буде доступнішою для людей.Наразі працюємо над технологією виготовлення еко-бруківки. Такий вид бруківки матиме гарні експлуатаційні характеристики для того, аби викладати її на подвір’ї приватних будинків, або там, де рух автомобілів обмежений.Пропонуємо бруківку «Носталіт», товщина якої 4 см, за акційною ціною — 149.00 грн/м2 при замовленні від 100 квадратних метрів. Ми влаштовуємо такі акції не через зменшення попиту, а через коливання цін на матеріали: піску, цементу, щебню. Крім того є інші фактори, які впливають на вартість. Отож, якщо зменшується вартість виробництва, то зменшується об’єктивна вартість бруківки.Використовую тільки нашу бруківку. На подвір’ї біля мого старого будинку лежить «Цеглинка», яка підходила по дизайну.А якщо говорити про новий будинок, то там буде лежати безшовний «Піксель» із технологією «COLORMIX».Хочу зауважити, що сьогодні технологія «COLORMIX» є передовою, адже дозволяє змішувати фарби і отримувати в результаті надзвичайно гарні кольорові рішення, до 20 різних варіантів. Щодо ціни на таку бруківку, то вона незначно дорожча, але виглядає надзвичайно приваблива.Перша бруківка в історії нашої компанії була виготовлена на орендованому обладнанні вітчизняного виробництва, яке ми реконструювали та запустили в експлуатацію. Одним з перших наших об’єктів, який ми пам’ятаємо досі і який виклали бруківкою власного виробництва, була територія навколо колишнього дитячого кафе «Мадагаскар», що у Луцьку, на проспекті Молоді. Приємно, що покриття слугує ще досі.У 2009 році ми придбали вже власне обладнання, з кожним роком нарощуючи об’єми виробництва. А у 2017 році запустили в експлуатацію ще одну виробничу лінію, придбавши нове обладнання у країнах Скандинавії.При потребі можемо виготовляти до 1 000 м2 бруківки в день. А в середньому LeBruk виробляє за добу 600-700 м2.Нею укладені в Луцьку пішохідні частини вулиць Лесі Українки, Крилова, Пушкіна, Гулака-Артемовського, Степана Бандери, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та інші об'єкти.Насправді система контролю якості незмінна. На виробництві є відповідальна за це людина, яка здійснює контрольні заміри, відбирає лабораторні зразки.Від самого початку діяльності на виробництво були залучені консультанти-технологи зі Словаччини. Нові знання та ідеї привозимо зі спеціалізованих виставок та форумів з Польщі та Німеччини.Над дизайном працюють спеціалісти LeBruk у співпраці із іноземними колегами. Часом робимо це власними силами. Наприклад, зовнішній вигляд верхнього шару бруківки «Носталіт» ми придумали із нашим директоромВиготовляємо також супутню продукцію, яка використовується в елементах благоустрою, під час будівництва доріг чи доріжок, - бетонні дорожні бордюри, пішохідні бордюри (поребрики), водовідвідні лотки, декоративні смітники, клумби, навіть стінові матеріали, блоки для огорожі. Також виготовляємо фундаментні бетонні блоки.Назвіть 5 слів, якими найкраще можна означити бруківку компанії LeBruk.- Міцна- Надійна- Стильна- Практична- Доступна

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