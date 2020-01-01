У яких селах Ратнівського району найбільше хворіють на COVID-19





Наразі опрацьовують усіх особи, які контактували з хворими та визначають коло осіб, у яких відбируть біоматеріал для ПЛР на підозру на COVID-19, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.



Загалом, станом на 17 червня COVID-19 зареєстрували у 34 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.



Одужало 2 особи (Жиричі, Якушів).



Летальних випадки – 2 (с.Річиця, с.Замшани) в т ч. за останню добу один.



За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:



- с.Річиця – 17 випадків;

- с. Якушів - 1 випадок;

- с. Шменьки - 1 випадок;

- с.Млинове - 1 випадок;

- с. Язавні – 1 випадок;

- с. Підгір’я – 1 випадок;

- с. Піски - Річицькі - 1 випадок;

- с.Жиричі - 1 випадок;

- с. Датинь -1 випадок;

- с. Замшани – 4 випадки;

- с. Видраниця – 2 випадки;

- смт Ратне – 1 випадок;

- с. Велимче – 1 випадок;

- смт Заболоття – 1 випадок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Ратнівському районі зареєстрували 10 нових випадків коронавірусної інфекції.Наразі опрацьовують усіх особи, які контактували з хворими та визначають коло осіб, у яких відбируть біоматеріал для ПЛР на підозру на COVID-19, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.Загалом, станом на 17 червня COVID-19 зареєстрували у 34 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.Одужало 2 особи (Жиричі, Якушів).Летальних випадки – 2 (с.Річиця, с.Замшани) в т ч. за останню добу один.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:- с.Річиця – 17 випадків;- с. Якушів - 1 випадок;- с. Шменьки - 1 випадок;- с.Млинове - 1 випадок;- с. Язавні – 1 випадок;- с. Підгір’я – 1 випадок;- с. Піски - Річицькі - 1 випадок;- с.Жиричі - 1 випадок;- с. Датинь -1 випадок;- с. Замшани – 4 випадки;- с. Видраниця – 2 випадки;- смт Ратне – 1 випадок;- с. Велимче – 1 випадок;- смт Заболоття – 1 випадок.

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