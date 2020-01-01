У яких селах Ратнівського району найбільше хворіють на COVID-19
Сьогодні, 11:52
Упродовж останньої доби в Ратнівському районі зареєстрували 10 нових випадків коронавірусної інфекції.
Наразі опрацьовують усіх особи, які контактували з хворими та визначають коло осіб, у яких відбируть біоматеріал для ПЛР на підозру на COVID-19, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.
Загалом, станом на 17 червня COVID-19 зареєстрували у 34 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
Одужало 2 особи (Жиричі, Якушів).
Летальних випадки – 2 (с.Річиця, с.Замшани) в т ч. за останню добу один.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
- с.Річиця – 17 випадків;
- с. Якушів - 1 випадок;
- с. Шменьки - 1 випадок;
- с.Млинове - 1 випадок;
- с. Язавні – 1 випадок;
- с. Підгір’я – 1 випадок;
- с. Піски - Річицькі - 1 випадок;
- с.Жиричі - 1 випадок;
- с. Датинь -1 випадок;
- с. Замшани – 4 випадки;
- с. Видраниця – 2 випадки;
- смт Ратне – 1 випадок;
- с. Велимче – 1 випадок;
- смт Заболоття – 1 випадок.
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Наразі опрацьовують усіх особи, які контактували з хворими та визначають коло осіб, у яких відбируть біоматеріал для ПЛР на підозру на COVID-19, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.
Загалом, станом на 17 червня COVID-19 зареєстрували у 34 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
Одужало 2 особи (Жиричі, Якушів).
Летальних випадки – 2 (с.Річиця, с.Замшани) в т ч. за останню добу один.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
- с.Річиця – 17 випадків;
- с. Якушів - 1 випадок;
- с. Шменьки - 1 випадок;
- с.Млинове - 1 випадок;
- с. Язавні – 1 випадок;
- с. Підгір’я – 1 випадок;
- с. Піски - Річицькі - 1 випадок;
- с.Жиричі - 1 випадок;
- с. Датинь -1 випадок;
- с. Замшани – 4 випадки;
- с. Видраниця – 2 випадки;
- смт Ратне – 1 випадок;
- с. Велимче – 1 випадок;
- смт Заболоття – 1 випадок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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