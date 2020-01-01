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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У яких селах Ратнівського району найбільше хворіють на COVID-19

У яких селах Ратнівського району найбільше хворіють на COVID-19
Упродовж останньої доби в Ратнівському районі зареєстрували 10 нових випадків коронавірусної інфекції.

Наразі опрацьовують усіх особи, які контактували з хворими та визначають коло осіб, у яких відбируть біоматеріал для ПЛР на підозру на COVID-19, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.

Загалом, станом на 17 червня COVID-19 зареєстрували у 34 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.

Одужало 2 особи (Жиричі, Якушів).

Летальних випадки – 2 (с.Річиця, с.Замшани) в т ч. за останню добу один.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

- с.Річиця – 17 випадків;
- с. Якушів - 1 випадок;
- с. Шменьки - 1 випадок;
- с.Млинове - 1 випадок;
- с. Язавні – 1 випадок;
- с. Підгір’я – 1 випадок;
- с. Піски - Річицькі - 1 випадок;
- с.Жиричі - 1 випадок;
- с. Датинь -1 випадок;
- с. Замшани – 4 випадки;
- с. Видраниця – 2 випадки;
- смт Ратне – 1 випадок;
- с. Велимче – 1 випадок;
- смт Заболоття – 1 випадок.


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Теги: Ратнівщина, хвороба, коронавірус
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