Волинянина, який хотів продати ігрову приставку, ошукали через «OLX» на майже 10 тисяч гривень





Про це



Мешканець міста розмістив оголошення на сайті «OLX» – продавав ігрову приставку Sony. Він домовився з покупцем і передав приставку автобусом «Нововолинськ-Луцьк» 15-го червня. У результаті приставку забрали, а грошей за неї заявник так і не отримав.



Таким чином, повідомили правоохоронці, невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа приставкою. Сума збитку становить 9900 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річний мешканець Володимира-Волинського 16-го червня звернувся до Володимир-Волинського відділу поліції з заявою: у нього шахраї виманили ігрову приставку за майже 10 тисяч гривень і не заплатили грошей.Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.Мешканець міста розмістив оголошення на сайті «OLX» – продавав ігрову приставку Sony. Він домовився з покупцем і передав приставку автобусом «Нововолинськ-Луцьк» 15-го червня. У результаті приставку забрали, а грошей за неї заявник так і не отримав.Таким чином, повідомили правоохоронці, невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа приставкою. Сума збитку становить 9900 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію