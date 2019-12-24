Волинянина, який хотів продати ігрову приставку, ошукали через «OLX» на майже 10 тисяч гривень
Сьогодні, 15:01
23-річний мешканець Володимира-Волинського 16-го червня звернувся до Володимир-Волинського відділу поліції з заявою: у нього шахраї виманили ігрову приставку за майже 10 тисяч гривень і не заплатили грошей.
Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.
Мешканець міста розмістив оголошення на сайті «OLX» – продавав ігрову приставку Sony. Він домовився з покупцем і передав приставку автобусом «Нововолинськ-Луцьк» 15-го червня. У результаті приставку забрали, а грошей за неї заявник так і не отримав.
Таким чином, повідомили правоохоронці, невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа приставкою. Сума збитку становить 9900 гривень.
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Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.
Мешканець міста розмістив оголошення на сайті «OLX» – продавав ігрову приставку Sony. Він домовився з покупцем і передав приставку автобусом «Нововолинськ-Луцьк» 15-го червня. У результаті приставку забрали, а грошей за неї заявник так і не отримав.
Таким чином, повідомили правоохоронці, невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа приставкою. Сума збитку становить 9900 гривень.
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