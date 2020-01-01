На Волині затримали бус з дубовими колодами

Правоохоронці під час патрулювання виявили в автомобілі 5 дубових колод.Сьогодні, 17 червня, близько 2 години ночі, працівники Горохівського відділу поліції зупинили вантажний автомобіль Volkswagen LT4. Керував транспортним засобом 23-річний житель міста Броди Львівської області, - пише ГУНП у Волинській області.Оглянувши авто, в салоні поліцейські виявили 5 колод породи дуб, довжиною 3 метри та товщиною від 44 см до 55 см. Деревина була без супровідних документів. Тож колоди вилучили. Орієнтовна сума завданих збитків становить – 50 тисяч гривень.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 246 (незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.